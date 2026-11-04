República Dominicana reivindica lo diversa que es su economía: "Somos más que turismo"

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Madrid, 4 nov (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reivindicó este miércoles la diversidad de la economía del país caribeño, que es "mucho más que turismo": "Estamos pasando a inversiones de mayor valor agregado", sostuvo en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid.

"Nuestra economía es tan diversa que el béisbol representa entre 500 y 600 millones de dólares", ejemplificó en ese foro empresarial, previo a la XXX Cumbre Iberoamericana y en el que el dominicano compartió un coloquio con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández, y de Bolivia, Rodrigo Paz.

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El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, moderó la charla y puso en valor que República Dominicana es un "ejemplo de estabilidad política" y de "buenos resultados económicos".

"En esta cumbre empresarial cada presidente tiene el deber de promover su país y de promover la integración, eso son los dos objetivos que tenemos en el día de hoy", resumió Abinader al término de un encuentro en el que hizo hincapié en que República Dominicana va a crecer "en más de un 4,5 %" este año, siendo "quizá de los países que más va a crecer de América Latina", y en el que recalcó que ello tiene "un por qué".

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"Aquí hay muchos inversionistas que han invertido en nuestro país y saben cómo les ha ido. Pero también estamos pasando a inversiones de mayor valor agregado. Cuando se piensa en República Dominicana, una gran mayoría piensa solamente en el turismo. Tenemos un 60-65 % de inversión española en los hoteles. Pero tenemos que pensar más allá", dijo Abinader.

Uno de los ejemplos que puso fue que Google "está haciendo la mayor inversión teniendo a República Dominicana como 'hub' digital, con una inversión de más de 1.500 millones".

"Nos convierte a nosotros en un país con especial facilidad para los 'data center'", agregó.

Y, en otro orden, consideró que los países iberoamericanos tienen que "trabajar juntos" en área punteras, como la inteligencia artificial (IA) o los drones.

También habló Abinader de un problema "relativamente nuevo" que afecta a países bañados por el Caribe como República Dominicana y México: la proliferación de una macroalga llamada sargazo.

Las playas dominicanas recibieron el año pasado "una cantidad sin precedentes" de sargazo, lamentó Abinader, para quien lo "importante" es que cada país afectado trabaje e investigue para después compartir el conocimiento generado y, así, buscar una "solución conjunta" para esta plaga.

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El presidente republicano recalcó, además, que el sargazo no es solo un problema que afecte al turismo, sino que afecta a otras áreas de la economía dominicana.

"Nuestras plantas generadoras de electricidad en varias ocasiones han tenido que detenerse porque no pueden tomar el agua que utilizan para la generación por la abundancia de sargazo", puso como ejemplo. EFE

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