La ola demócrata aviva la disputa para ganar la Casa Blanca: ¿progresismo o pragmatismo?

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Esteban Capdepon Sendra

Nueva York, 4 nov (EFE).- La ola demócrata que arrebató a los republicanos el control del Congreso de Estados Unidos reaviva el dilema del partido para convertir ese impulso en una victoria en las presidenciales de 2028 y abrir el camino para dejar atrás el trumpismo.

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Mientras aún se siguen recogiendo los confetis en las salas de conferencias de los hoteles en los que algunos candidatos siguieron el escrutinio, en las filas demócratas se empieza a debatir algo que el resultado no resulve: si la llave de la Casa Blanca pasa por apostar por el pragmatismo o virar a un posicionamiento más progresista.

Jonathan Nagler, profesor de Políticas de la Universidad de Nueva York (NYU), explica a EFE que el mejor camino hacia la Casa Blanca comienza por utilizar "el control del Congreso para demostrar que los demócratas quieren aprobar leyes que mejoren la vida de los estadounidenses".

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El debate es quién debe encabezar esa alternativa en 2028: un perfil moderado capaz de ampliar el electorado o una figura progresista que movilice a la base y a los jóvenes.

"Necesitan otro candidato transformador como lo fue Barack Obama, y los centristas no lo van a conseguir", comenta Michael Gilligan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York (NYU).

Antes de que se conociera que la ola azul, el color de los demócratas, era más bien un tsunami, el alcalde de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani, celebró los resultados que se iban proyectando y aseguró que Estados Unidos estaba viviendo el mismo movimiento que arrancó con su elección, hace hoy un año.

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Tras los comicios de este martes, al menos ocho candidatos respaldados por los Socialistas Democráticos de EE. UU. (DSA, por sus siglas en inglés), formación que impulsó a Mamdani, se impusieron a sus rivales, dando pie al grupo de socialistas más grande del Congreso de EE.UU.

Además, otros rostros del ala progresista como James Talarico en Texas o Abdul El-Sayed en Míchigan lograron victorias históricas.

"La izquierda necesita movilizar a su base y a los jóvenes, y estos no se van a conformar con candidatos centristas", sostiene Gilligan.

Uno de los rostros que han ganado fuerza con los comicios de cara a liderar el Partido Demócrata en 2028 es el de la legisladora de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

Sin embargo, algunos como Robert Erikson, experto en política estadounidense de la Universidad de Columbia, advierten de que se le percibe como una candidata "demasiado a la izquierda para ayudar a una candidatura presidencial".

"Los avances que lograron los demócratas en las elecciones se produjeron principalmente en estados indecisos o republicanos, lo que significa que el partido debe desplazarse hacia el centro si quiere mantener esas victorias y ampliarlas", afirma Bruce Cain, profesor de de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford (Massachusetts).

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Los demócratas ganaron escaños del Senado en territorios donde los republicanos no habían perdido desde hacía décadas como Kansas, Texas o Carolina del Sur.

Los expertos advierten de que estos territorios podrían no apostar por candidatos que estén muy a la izquierda del partido.

El reto, según Robert Erikson, de la Universidad de Columbia, es "moverse hacia el centro, pero mantener suficiente distancia entre los partidos para ofrecer una alternativa".

Para ello, apunta Jonathan Nagler, de la NYU, deben marcar una agenda "centrada en la economía" y dejar de lado "las batallas culturales".

Una de las opciones que ha ganado más fuerza desde los comicios es la del senador de Georgia Jon Ossoff, que se impuso al candidato de Trump, Mike Collins.

Ossoff está clasificado dentro del ala más liberal modera del partido, comparte demandas sociales pero sus políticas económicas se alejan de los posicionamientos más rupturistas.

Gilligan lo sitúa como favorito en los mercados de predicción para la candidatura presidencial demócrata de 2028, aunque advierte de que todavía es pronto para anticipar el desenlace.

Aunque otros candidatos como el todavía gobernador de California, Gavin Newsom; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; o la candidata demócrata a las presidenciales de 2024, Kamala Harris, suenan como posibles candidatos para las primarias demócratas de 2028, los expertos recomiendan seguir de cerca a Ossoff y a AOC.

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"La clave está en contar con una coalición lo más amplia posible y no adoptar una postura que se incline hacia un solo lado", asevera el profesor de Stanford. EFE

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