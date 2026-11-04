El Dow Jones sube a 1.500 puntos en su mejor jornada desde 2025 tras victoria demócrata

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Nueva York, 4 nov (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 3,03 %, hasta los 1.569 puntos, en lo que supone su mejor jornada desde abril de 2025, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de EE.UU.

El Dow se situó en los 53.356 puntos, superando las 53.000 unidades por primera vez desde principios de septiembre, y la de hoy es su mejor sesión desde el 9 de abril de 2025, día en el que el presidente Donald Trump anunció una pausa en los conocidos como aranceles recíprocos, según la prensa especializada.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 sumó un 1,58 %, hasta los 7.688 enteros, y el tecnológico Nasdaq creció un 1,44 %, hasta las 25.736 unidades. EFE