Desarrollan un método para que los animales salvajes se coloquen collares GPS para la investigación

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Un nuevo método desarrollado en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU) de Noruega permite colocar collares GPS de forma autónoma en animales terrestres en libertad. Publicado en 'BioScience', el estudio de prueba de concepto demuestra la telemetría sin captura (CFT, por sus siglas en inglés), una técnica que coloca dispositivos de rastreo en animales salvajes mientras interactúan con unidades de despliegue con cebo en su hábitat natural.

La telemetría tradicional de la fauna silvestre se basa en la captura física. Este método es invasivo, difícil y costoso. Capturar y sujetar animales salvajes también puede causarles un estrés severo. Conlleva riesgos de lesiones o muerte para los animales, e incluso, en ocasiones, para las personas.

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Dado que la captura suele ser el componente más arriesgado y complejo de los proyectos de telemetría de la fauna silvestre, los estudios de seguimiento tradicionales a menudo monitorean solo un pequeño número de animales a la vez. Además, con frecuencia se hacen concesiones en el diseño del estudio para prolongar al máximo la duración de la batería del collar.

"Al permitir que los animales se coloquen ellos mismos dispositivos de seguimiento, podemos mejorar el bienestar animal y, al mismo tiempo, eliminar una fuente potencialmente importante de sesgo en la investigación de la vida silvestre", aporta el profesor Richard Bischof de la NMBU, inventor del sistema sin captura y autor del estudio.

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El objetivo de la telemetría de fauna silvestre suele ser estudiar el comportamiento natural de los animales salvajes en su entorno. Sin embargo, al capturarlos e inmovilizarlos, afectamos inadvertidamente su comportamiento, fisiología y estado físico.

Este novedoso método, que no requiere captura, abre la puerta a lo que Bischof denomina una 'telemetría más precisa': colocar collares a más animales de forma menos invasiva y realizar un seguimiento de cada uno durante un período más corto. A esto añade que este método: "Puede proporcionar una mejor cobertura de la población y datos más detallados, al tiempo que reduce las alteraciones en el comportamiento natural de los animales".

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La telemetría sin captura utiliza sistemas de despliegue autónomos específicos para cada especie que permiten a los animales salvajes colocarse collares al interactuar con dispositivos con cebo en su hábitat. En ensayos realizados en Noruega, el profesor Bischof demostró la viabilidad de sistemas adaptados tanto a ungulados (ciervos rojos, Cervus elaphus) como a carnívoros (zorros rojos, Vulpes vulpes). Los ensayos de campo con ciervos se llevaron a cabo en el Centro Noruego del Ciervo (Norsk hjortesenter), un centro nacional de competencia para ciervos y otros ungulados salvajes en Noruega.

Para garantizar el bienestar animal, el diseño incorpora características de seguridad integradas. Los collares se ajustan automáticamente al tamaño del cuello del animal. Además, están diseñados para desprenderse después de unas semanas o un par de meses y cuentan con puntos débiles que permiten separarlos en caso de incomodidad o enredo.

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Bischof y sus colaboradores de Europa y Estados Unidos están trabajando para desarrollar y probar aún más la telemetría sin captura, comparando sus efectos en el comportamiento con los de la telemetría tradicional basada en la captura y explorando su uso potencial para la instrumentación sin captura de otras especies.