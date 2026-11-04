Carl Pei (Nothing) defiende cerrar la brecha del contexto para alcanzar el momento iPhone en los dispositivos de IA

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El director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, cree que aún no ha llegado el momento del dispositivo nativo de inteligencia artificial (IA) que transformará la sociedad a todos los niveles, pero considera que el proceso para llegar a él ya está en marcha, aunque crearlo requerirá cerrar la brecha del contexto.

Nothing lanzará su "primer producto nativo de IA" en diciembre, un dispositivo con el que dará un paso adelante hacia la consecución de lo que ha llamado "el iPhone de la IA", es decir, el dispositivo que cambiará la forma en que vivimos y trabajamos.

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Sin embargo, para su director ejecutivo este "dispositivo mágico" no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de otras innovaciones anteriores, pese a que, como ha apuntado, hay fabricantes que ya están trabajando en él, con propuestas que incluyen el colgante, el alfiler y las gafas.

"El iPhone surgió al final de una historia de treinta años que comenzó con los buscapersonas en los cinturones de los médicos y culminó con una supercomputadora en cada bolsillo. Fue el resultado de décadas de trabajo silencioso en herramientas que la gente utilizaba para desempeñar sus labores, ha expresado el directivo en artículo titulado 'Toolmakers' publicado en X.

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Al compararlo con la inteligencia artificial, ha afirmado que esta tecnología "apenas se encuentra al inicio de su propia historia y, por ahora, está confinada a una ventana de chat". Pese a que ya existen agentes que trabajan de forma autónoma y se conectan a nuestras aplicaciones personales, ha insistido en que actualmente "utilizar la IA consiste en introducir contexto en el cuadro de texto".

Por eso, de cara al futuro, Pei considera que la clave de todo es el contexto. "Si logramos cerrar esa brecha, todo lo que la IA ya es capaz de hacer se vuelve muchísimo más útil", ha dicho, asegurando que "el contexto no se encuentra en una ventana de chat, sino en las herramientas que utilizas y llevas contigo a diario".

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"Hoy, trabajas con tu IA. Mañana, ella trabajará para ti. Al cerrar la brecha contextual, la naturaleza misma del trabajo se transforma: cómo colaboran las personas entre sí, cómo las organizaciones interactúan con las personas y cómo estas colaboran con agentes inteligentes. Las herramientas se vuelven proactivas y se ocupan de las tareas rutinarias, permitiendo que las personas dediquen su tiempo a actividades creativas y estratégicas", ha apostillado.

En lo que respecta a su nuevo producto nativo de IA, asegura que es "una herramienta" y aunque no ha compartido detalles sobre lo que cabe esperar de ella, ha adelantado que "no incorpora una pantalla nueva, y tampoco podría haber sido simplemente una aplicación".

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