Ayuso entrega la Medalla Internacional al presidente de Honduras por su lucha contra narcotráfico y su liderazgo

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este miércoles la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, por su lucha contra el narcotráfico, su apuesta por la eliminación de trabas burocráticas y su liderazgo, apostando por "el firme compromiso en la eficiencia del gasto público".

Así lo ha expresado en un acto institucional en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde ha reivindicado que Asfura no ha perdido "ni un solo día, ni un solo minuto" trabajando por "mejorar su país" y para que Honduras avance "con paso decidido hacia un nuevo horizonte", especialmente a nivel económico.

PUBLICIDAD

Díaz Ayuso ha destacado su "valía innegable en la toma decisiones cruciales" al impulsar con fuerza la inversión privada, eliminando trabas burocráticas y garantizando una seguridad jurídica "real para inversores", así como apostando por un equilibrio "entre lo público y lo privado".

"Ha demostrado un firme compromiso con la eficiencia del gasto público al suprimir cinco ministerios y otros organismos que eran innecesarios y este riguroso ajuste presupuestario le ha permitido brindar y aumentar las partidas dedicadas a lo que realmente importa, a la sanidad, la educación, la seguridad, las infraestructuras y todo con un enfoque prioritario en los hospitales, en el abastecimiento de medicamentos, carreteras...", ha reivindicado.

PUBLICIDAD

Junto a la economía, ha destacado que la seguridad se ha convertido en otra de las grandes prioridades de Asfura en Honduras ya que en menos de un año "ha plantado cara con firmeza" al narcotráfico y a las bandas criminales que amenazan la paz social.

"Y esto solo se puede hacer con valentía. Una muestra clara de esta determinación fue la declaración, el pasado mes de septiembre, de la Mara Salvatruda, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo como organizaciones terroristas acompañada de medidas contundentes para recuperar el control y reforzar la seguridad de los centros penitenciarios", ha señalado.

PUBLICIDAD

También ha señalado la importancia de no menospreciar "la democracia y la libertad" pese a las "amenazas" que se van sucediendo. "Nos debemos mantener firmes, cultivando una alianza trasatlántica, que nos permita crecer como naciones soberanas, hermanadas y, lo más importante, libres", ha apostillado.

En esta línea, Ayuso ha trasladado la presidente hondureño su colaboración para seguir ayudando a crecer y ha incidido en que son dos naciones hermanas que tienen "una relación profunda, real y de hace siglos".

Además, ha puesto el foco en el vínculo cultural e historifico que transciende a las relaciones internacionales o acuerdos comerciales y ha resaltado que se trata de un legado que se debe "conservar, conocer y seguir difundiendo".

"Aquí la comunidad hondureña ocupa un lugar de honor. Son más de 55.000 los hondureños que residen en Madrid enriqueciéndonos con la convivencia, aportando su talento, su alegría, su forma diferente de ver la vida, muy parecida a la nuestra", ha expresado.

PUBLICIDAD

EL RESPETO MUTUO Y LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS

De su lado, el presidente de Honduras ha trasladado su "gratitud" por recibir este reconocimiento que recibe en nombre "de cada hondureño que, con mucho amor todos los días hace su esfuerzo para hacer una Honduras mejor".

"En el nombre de todos ellos me siento honrado, profundamente honrado, en recibir esta medalla en representación de Honduras", ha expresado, a la vez que ha resaltado "el respeto mutuo y los vínculos históricos y culturales" que comparten, además de apuntar que seguirán reafirmando su voluntad de cultivar esta amistad y dar "nuevos pasos".

PUBLICIDAD

"Presidenta Ayuso, valoramos la oportunidad de profundizar nuestra relación con Madrid, promover la inversión y el turismo, impulsar los intercambios educativos y culturales que nos acerquen aún más. Honramos nuestra historia compartida construyendo juntos una relación cada vez más sólida, más fuerte", ha resaltado, a la vez que ha ofrecido su voluntad de diálogo y de trabajo conjunto.