Al menos un muerto en un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del Líbano

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Beirut, 4 nov (EFE).- Al menos una persona murió este miércoles y otra resultó herida por el bombardeo de un dron israelí contra una motocicleta que circulaba por la localidad de Qabrikha, en el sur del Líbano, pese al alto el fuego técnico en vigor y en medio de crecientes miedos a la reactivación de la violencia en la región.

"El bombardeo del enemigo israelí que tuvo como objetivo una motocicleta en el pueblo de Qabrikha, en el distrito de Marjayoun, causó la muerte de una persona y heridas a otra", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

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Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la acción fue perpetrada por un avión no tripulado.

Pese al alto el fuego técnico en vigor y a las negociaciones en marcha entre el Líbano e Israel para implementar el acuerdo marco anunciado el pasado junio, las fuerzas israelíes continúan atacando el territorio libanés a diario, principalmente con artillería y en menor medida con bombardeos aéreos.

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En este contexto, también mantienen su ocupación al sur del Líbano, donde han establecido una zona tapón que denominan la 'línea amarilla' y que incluye decenas de pueblos donde a menudo llevan a cabo detonaciones deliberadas de viviendas, así como el derribo de otras con excavadoras.

Según el último recuento oficial ofrecido por las autoridades libanesas, desde el inicio de la última guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá a principios del pasado marzo y el 30 de octubre, 4.389 personas perdieron la vida en el Líbano y otras 12.250 resultaron heridas. EFE

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