Agencias

Una empleada de la central nuclear de Zaporiyia y otra persona mueren en un ataque

Guardar

Moscú, 3 nov (EFE).- Una empleada de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022, y otra persona murieron este martes en un ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas, informó el servicio de prensa de la planta atómica.

"Un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas atacó un vehículo civil en movimiento. Dos personas murieron. Una de las víctimas era empleada de la central nuclear de Zaporiyia", señala un comunicado difundido por la central nuclear en el que no se precisa dónde ocurrió el ataque.

PUBLICIDAD

Rusia ha denunciado en repetidas ocasiones ataques ucranianos contra trabajadores de la planta de Zaporiyia, que ponen en peligro el funcionamiento seguro de la instalación, según Moscú.

De acuerdo con datos oficiales rusas de la semana pasada, en los ataques de Kiev efectuados desde abril de 2026 fallecieron 12 empleados de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.EFE

Últimas Noticias

La feria World Travel Market de Londres acoge más de 4.100 expositores de 185 países

Infobae

Detenido el exjefe de la Policía Nacional de Indonesia acusado de espiar al presidente del país

Detenido el exjefe de la Policía Nacional de Indonesia acusado de espiar al presidente del país

AFE pide la suspensión de la Copa, Liga y UEFA hasta el 9 de noviembre por la muerte de Jesús de Miguel

AFE pide la suspensión de la Copa, Liga y UEFA hasta el 9 de noviembre por la muerte de Jesús de Miguel

Messi lidera por cuarto año consecutivo la venta de camisetas de la MLS

Infobae

Infantino transmite sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel: "Es una auténtica tragedia"

Infantino transmite sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel: "Es una auténtica tragedia"