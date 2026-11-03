Una empleada de la central nuclear de Zaporiyia y otra persona mueren en un ataque

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Moscú, 3 nov (EFE).- Una empleada de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022, y otra persona murieron este martes en un ataque con drones lanzado por las fuerzas ucranianas, informó el servicio de prensa de la planta atómica.

"Un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas atacó un vehículo civil en movimiento. Dos personas murieron. Una de las víctimas era empleada de la central nuclear de Zaporiyia", señala un comunicado difundido por la central nuclear en el que no se precisa dónde ocurrió el ataque.

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Rusia ha denunciado en repetidas ocasiones ataques ucranianos contra trabajadores de la planta de Zaporiyia, que ponen en peligro el funcionamiento seguro de la instalación, según Moscú.

De acuerdo con datos oficiales rusas de la semana pasada, en los ataques de Kiev efectuados desde abril de 2026 fallecieron 12 empleados de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.EFE