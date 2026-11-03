Un 31 % de las empresas mundiales están presididas por mujeres, el doble que en 2013

Guardar

Ginebra, 3 nov (EFE).- Un 30,9 % de las empresas en el mundo están presididas por una mujer, más del doble que en 2013, según un informe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca los avances hacia el fin del "techo de cristal", pero también advierte de la persistencia de obstáculos.

El informe sobre la participación de la mujer en la gestión empresarial, elaborado con datos de 2025 sobre casi 12.000 firmas de 99 países, también refleja un aumento de la proporción de las empresas con consejera delegada, aunque más lento: del 23,4 % al 28,2 % en 12 años.

PUBLICIDAD

Los datos contrastan con la mayor presencia de la mujer con respecto al hombre en la enseñanza superior (tasas de matriculación del 46,4 % y del 40,3 %, respectivamente), lo que según la OIT demuestra que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en el liderazgo corporativo.

Por regiones, América es la que presenta un mayor porcentaje de mujeres presidentas de empresas (35,2 %), seguida de África (33,2 %), mientras que en Europa la tasa es del 30,6 %, en los Estados Árabes del 27,8 % y en Asia-Pacífico del 27 %.

PUBLICIDAD

La OIT advierte de que la presencia de las mujeres en los equipos directivos se reduce a medida que se asciende en la pirámide empresarial: mientras las compañías con supervisoras del nivel bajo o intermedio rondan el 70 %, la tasa cae al 56,3 % en la categoría superior y al 35,5 % en los puestos de máxima responsabilidad.

En lo que respecta a los sectores, el de recursos humanos es el que tiene una mayor presencia de mujeres en su categoría superior de directivos (63,5 %) y también destaca su participación en otros como finanzas y administración (55,4 %), ventas (43,7 %) o comunicación y relaciones públicas (43,5 %).

PUBLICIDAD

El informe incluye un sondeo sobre la relación entre igualdad y resultados empresariales, en el que casi siete de cada 10 empresas encuestadas afirman que la aplicación de políticas de diversidad de género ha mejorado sus cuentas, 11,1 puntos porcentuales más que en 2018.

De ellas, un 87,4 % registró aumentos de beneficios de al menos un 5 %, subraya el estudio.

La OIT advierte, sin embargo, sobre una brecha entre compromisos y aplicación de políticas de género: aunque casi tres cuartas partes de las firmas declararon contar con ellas en 2025, sólo un 26,5 % admitió medidas prácticas en ese sentido, una tasa que incluso cae con respecto a 2018, cuando era del 37,4 %.

PUBLICIDAD

Se redujeron en ese sentido políticas tales como permisos de maternidad y programas para apoyarla, así como iniciativas de igualdad salarial, detalla la organización con sede en Ginebra.

"Los datos demuestran claramente que la igualdad, además de un derecho fundamental, es un poderoso motor de sostenibilidad empresarial y crecimiento económico, por lo que la prioridad ahora es convertir políticas y compromisos en avances concretos", resume el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

PUBLICIDAD

La OIT también recuerda en el informe que la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un mundo donde ellas ganan 0,78 dólares por cada dólar ganado por ellos, debido a factores como la cualificación, las horas trabajadas y barreras estructurales como la mayor presencia de la mujer en actividades no remuneradas.

También se mantiene la brecha en el acceso de las mujeres al mercado laboral, ya que a nivel mundial la tasa de empleo masculino es del 72,7 % y la femenina apenas del 48,6 %.

Antonio Broto