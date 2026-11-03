Noruega, Dinamarca y Suecia amenazan con boicotear el Mundial de hockey sobre hielo por participación de Rusia

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Las federaciones de hockey sobre hielo de Noruega, Dinamarca y Suecia amenazaron con boicotear el Campeonato del Mundo de hockey sobre hielo masculino de 2027, que se celebrará en Alemania, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) haya autorizado la participación de Rusia en el torneo.

"Nuestra postura sigue siendo la misma: mientras continúe la guerra en Ucrania, Rusia debería quedar excluida de todos los campeonatos internacionales", declaró el martes la Federación Noruega de Hockey sobre Hielo en un comunicado, uniéndose así a Finlandia, actual campeona del mundo, que también anunció que no jugará contra Rusia.

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Así, están "reuniendo al mayor número posible de países para formar un frente unido". "Y dejar claro a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) que ninguno de nosotros jugará contra Rusia en estas circunstancias", rezó el comunicado de la entidad finlandesa.

Por su parte, la Federación danesa habló de "seguridad". "Se trata de nuestra seguridad y la de todos nuestros colaboradores: jugadores, aficionados, patrocinadores. En consideración a la integridad del hockey no podemos enfrentarnos a Rusia ahora mismo", expresó el presidente de la entidad, Henrik Bach Nielsen, en declaraciones a la agencia Ritzau.

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Un boicot que apoya también la Federación sueca. "Era y sigue siendo impensable que Rusia participe en el hockey sobre hielo internacional mientras continúe la guerra en Ucrania", expresó el organismo en un comunicado.

Mientras que el Gobierno alemán, país en el que se organiza el Mundial, anunció que "debatirá sin demora con la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo las posibles consecuencias de la resolución" del TAS, según la cual Rusia podría participar en el torneo, según declaró un portavoz del Ejecutivo.

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El Comité Olímpico Internacional levantó en julio la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso, lo que abrió la puerta al regreso gradual de los equipos rusos al panorama deportivo en medio de la guerra en curso en Ucrania.

Sin embargo, la IIHF ya había decidido seguir excluyendo a los equipos rusos durante esta temporada, alegando motivos de seguridad. No obstante, tras la apelación de Rusia, el TAS dictaminó por unanimidad que las preocupaciones de seguridad alegadas por la federación internacional no estaban suficientemente demostradas.

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