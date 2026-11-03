Dos estudiantes argentinos crean una app sin internet para la visita del papa León XIV

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Buenos Aires, 3 nov (EFE).- Dos estudiantes argentinos desarrollaron una aplicación gratuita que permite consultar mapas, accesos, servicios y puntos de interés sin conexión a Internet para facilitar el desplazamiento de los fieles durante la visita del papa León XIV a la ciudad de Luján, prevista para el próximo 11 de noviembre.

PapApp Luján fue creada por Juan Segundo Addamo y Simón Forteza, dos jóvenes de Luján que cursan el cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

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El proyecto surgió hace aproximadamente dos meses, a partir de una conversación familiar y de una preocupación concreta: la posible saturación de las redes móviles ante la llegada de una multitud de fieles, según contó Forteza al diario argentino Infobae.

El pontífice viajará desde Buenos Aires a Luján el próximo 11 de noviembre para oficiar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, principal santuario católico del país y dedicado a la patrona de Argentina, en un encuentro que podría congregar hasta un millón y medio de fieles y convertirse en uno de los más multitudinarios de la historia de la ciudad.

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La aplicación cuenta con un mapa interactivo organizado en alrededor de 25 categorías, que reúne información sobre estacionamientos, puestos médicos, puntos de hidratación, baños, pantallas gigantes, accesos, cortes de calles, puntos de encuentro y salidas de emergencia, entre otros servicios.

Una de sus funciones destacadas permite guardar la ubicación del vehículo estacionado y utilizar la opción 'Volver a mi auto' para recibir indicaciones peatonales hasta ese lugar, sin depender de los datos móviles.

Para utilizarla sin conexión, los desarrolladores recomiendan descargarla y abrirla previamente con Internet. De esta manera, los mapas y la información quedan almacenados en el teléfono y pueden consultarse incluso en modo avión, una alternativa que también ayuda a ahorrar batería.

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Los jóvenes trabajan con información proporcionada por el Municipio y la Basílica para mantener actualizados los datos del operativo.

La visita de León XIV a Luján se da dentro del tramo argentino del viaje apostólico previsto del 8 al 11 de noviembre.

La cita tendrá además un fuerte valor simbólico: será la segunda visita de un papa a la basílica de Luján. La anterior fue la de Juan Pablo II en 1982. EFE