La arquitectura que conecta con las personas: Anupama Kundoo llega al Museo ICO

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El Museo ICO presenta 'Anupama Kundoo. Construyendo conocimiento', una exposición monográfica dedicada a la arquitecta Anupama Kundoo (Pune, India, 1967), una de las voces internacionales más relevantes en la investigación arquitectónica contemporánea. Producida por la Fundación ICO y comisariada y diseñada por la propia Anupama Kundoo Architects, puede visitarse hasta el 24 de enero de 2027. La muestra abrió sus puertas al público el pasado 29 de octubre sin los actos de presentación previstos, que fueron cancelados en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Desde el inicio de su trayectoria en 1990, Kundoo ha desarrollado una práctica centrada en las personas y en la investigación espacial y material en el tiempo. La experimentación con nuevas materialidades nace de su cuestionamiento de los hábitos constructivos heredados de la industrialización y la excesiva estandarización del sector. En su obra, el diseño parte de los recursos, el clima, las necesidades humanas y los saberes de quienes construyen.

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El título de la exposición alude a la circularidad con que el acto de construir genera conocimiento que, a su vez, da lugar a lo construido. Para Anupama Kundoo, la arquitectura es un proceso continuo de descubrimiento y comprensión del mundo. Por ello, la muestra es un recorrido vivo entre dibujos, maquetas, fragmentos de edificios, materiales, prototipos y conversaciones que ilustra la transformación de una idea al entrar en contacto con la materia y con quienes la trabajan.

La arquitecta organiza el espacio del museo a partir de la estructura de un árbol, una propuesta teórica ilustrada en la exposición, y ordena el recorrido en tres capítulos: 'La arquitectura del tiempo', situada en la planta superior, presenta las fuentes de inspiración de Kundoo y su investigación sobre los materiales, que, al igual que las raíces, conforman y sustentan los pilares fundamentales de su arquitectura. 'Proyectos', en la planta baja, muestra los frutos de su práctica orientada a la investigación a través de proyectos construidos y no construidos a diversas escalas. 'Trayectoria', en el recorrido que conecta los capítulos anteriores, traza la propia evolución de Kundoo como arquitecta y profesora. Al igual que el tronco del árbol, sirve de nexo entre la investigación y la práctica a través de un proceso continuo de síntesis, el elemento equilibrador que sustenta el diseño arquitectónico.

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Entre los elementos clave de la muestra destaca la recreación a escala 1:1 de un fragmento de la vivienda de Kundoo, Wall House (Auroville, India, 1996 - 2000), su laboratorio para la experimentación con tecnologías de construcción apropiadas que contemplan el bienestar de usuarios y constructores. Esta edificación se inscribe en un contexto perfecto para la naturaleza exploratoria de Anupama Kundoo, el de la ciudad de Auroville (Tamil Nadu, India). Fue concebida como un proyecto de urbe humanista que favoreciese la conciencia colectiva partiendo de la confluencia de la investigación práctica de profesionales de la arquitectura de todo el mundo. Auroville constituye, por lo tanto, uno de los principales territorios de aprendizaje de Kundoo. Allí desarrolló una forma de trabajo basada en la colaboración con artesanos, técnicos, estudiantes y comunidades locales, presente en los proyectos residenciales, edificios públicos y propuestas urbanas reunidos en la exposición.

"En su 30.º aniversario, el Museo ICO reafirma su misión de acercar la arquitectura a la sociedad y de mostrar el impacto de esta en nuestras vidas. La exposición dedicada a Anupama Kundoo encarna de manera ejemplar este propósito", señala Carmen Jordán, directora de la Fundación ICO.

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Muestras internacionales dedicadas a su trabajo como la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2016 o en exposiciones monográficas recientes como Abundance Not Capital, celebrada en Architekturzentrum Wien (Az W) en Austria en 2025 o Taking Time, en el Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, de Dinamarca en 2021, preceden esta nueva exposición que amplía el conocimiento sobre su trayectoria, y su forma de entender y trabajar la arquitectura.

Anupama Kundoo regresa ahora al Museo ICO, donde participó en la celebrada exposición 'The Architect is Present' de 2014, junto a Francis Kéré, TYIN Tegnestue Architects, Anna Heringer y Solano Benítez. "Doce años después de la participación de Anupama en 'The Architect is Present', la exposición actual nos invita a recorrer de forma exhaustiva su trayectoria, a profundizar en sus procesos de trabajo y, sobre todo, a pensar cómo queremos habitar y construir el futuro", añade Carmen Jordán.

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'Anupama Kundoo. Construyendo conocimiento' podrá visitarse de forma gratuita en el Museo ICO -calle Zorrilla 3, Madrid- hasta el 24 de enero de 2027 de forma gratuita. Además, la exposición se acompaña de un programa público gratuito y accesible de visitas guiadas y actividades didácticas cuyas reservas e inscripciones ya pueden realizarse desde la página oficial de la Fundación ICO.