Rusia responsabiliza a EEUU del desmantelamiento de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha señalado a Estados Unidos como responsable de la finalización el pasado sábado de la Misión de Naciones Unias para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) tras el veto de Moscú a una propuesta de resolución estadounidense muy cercana a las tesis de Marruecos, ocupante de la antigua colonia española.

"Estados Unidos quería acelerar artificialmente el proceso de resolución, insistió en vísperas de la fecha en una drástica reducción de las competencias de la Misión, incluida la renuncia a organizar un referéndum", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en una declaración oficial.

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Moscú destaca que las partes interesadas, incluidos Marruecos y Argelia "están de acuerdo en la importancia de "dar al pueblo del Sáhara Occidental la oportunidad de decidir su propio futuro".

Ante esta propuesta, Rusia "no podía apoyar la intención de quitar al pueblo del Sáhara Occidental su derecho a votar". En cualquier caso, "Estados Unidos se ha opuesto a prolongar el mandato anterior, por lo que la Misión está al borde de su liquidación". "Lamentamos que se elimine el fundamento de la presencia de representantes la ONU en el Sáhara Occidental", ha planteado Zajarova.

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Rusia espera "que el proceso político de resolución continúe", para llegar a "la mejor solución para la población" a partir de las distintas opciones planteadas. "Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios argelinos, marroquíes y otros actores", ha concluido.

La propuesta estadounidense preveía la prórroga de la MINURSO, cuyo mandato expiró el pasado sábado. Moscú también ha presentado su propia resolución que omite cualquier referencia al plan de autonomía elaborado por Rabat, pero fue vetada igualmente por Estados Unidos.

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El Frente Polisario, reconocido como el representante de la población saharaui, considera que el texto propuesto por Washington se aparta de los principios fijados por el derecho internacional y despojaría al contencioso del carácter de conflicto por descolonización, legitimando así la "ocupación ilegal" marroquí del Sáhara Occidental y sentado un "peligroso precedente" para la paz y seguridad a nivel regional e internacional, por lo que ha agradecido a Rusia su veto.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

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