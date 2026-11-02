Canarias activa el plan de emergencias en protección civil por un cero energético en La Palma

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La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la situación acaecida de cero energético que afecta a la isla de La Palma, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), declara la situación de alerta en toda la isla.

El Gobierno canario detalla que a las 06.42 horas se ha producido un fallo general del sistema eléctrico y se ha perdido completamente el suministro de electricidad.

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Ante esta situación se declara la Situación de Alerta PLATECA, a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, apoyo en la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

La isla también se encuentra desde las 02.00 horas en situación de alerta máxima por lluvias pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas.

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