Martín Fiz dice adiós al maratón en Nueva York de la mano de su hijo tras 30 años

Guardar

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 1 nov (EFE).- El atleta español Martín Fiz puso este domingo el broche final a su trayectoria de tres décadas en la mítica distancia de los 42,195 kilómetros al completar el Maratón de Nueva York, cruzando la meta de la mano de su hijo Álex, quien debutaba en la prueba, en una emotiva jornada en la que el excampeón mundial paró el cronómetro en 3 horas y 1 minuto.

PUBLICIDAD

"Ha sido una carrera como habíamos previsto. Un circuito como Nueva York, durísimo, con un ambiente extraordinario y con unas emociones alteradas durante todo el circuito. He ido todo el tiempo con mi hijo, hemos llegado de la mano y estamos contentos y satisfechos de que yo me retire en Nueva York y que él haya debutado aquí", declaró Fiz a EFE nada más finalizar la prueba.

El corredor de 63 años cerró así un círculo de enorme carga simbólica: fue precisamente en la Gran Manzana donde disputó su primer gran maratón comercial el 3 de noviembre de 1996. Treinta años después, el maratón número 42 de su trayectoria profesional y popular significó el adiós definitivo a la mítica distancia.

PUBLICIDAD

"Son 30 años conviviendo en matrimonio con el maratón. Yo siempre me he puesto retos importantes y creo que muscularmente y mentalmente para afrontar esta prueba con la exigencia que me suelo poner ya es imposible. Llega el momento de dar un paso atrás y dar paso a las nuevas generaciones", explicó el atleta.

Pese a que el objetivo inicial de ambos era franquear la barrera de las tres horas, el tiempo final quedó en 3:01:11 debido a diversas paradas para saludar a sus allegados. "Hemos parado en varias ocasiones a sacarnos fotos con la familia y se nos ha ido un poquito, pero nos da igual; lo importante no era la lucha contra el crono, sino llegar juntos de la mano", afirmó Fiz, quien en Nueva York ostenta la mejor marca española histórica con 2:12:31.

PUBLICIDAD

Este año, el primero en cruzar la línea de meta fue el fondista sueco Andreas Almgren, quien en su debut en los 42,195 kilómetros consiguió una marca de 2:06:01. Por su parte, en la categoría femenina, la keniana Sheila Chepkirui recuperó la corona de Central Park al imponerse con un registro de 2:23:36.

Fiz destacó el calor de las calles neoyorquinas, repletas de aficionados y compatriotas: "A los dos lados de la carretera estaba abarrotado de gente y había muchos españoles animando. Mi hijo dice que es algo indescriptible y yo suelo decir que es algo mágico", aseguró.

PUBLICIDAD

Campeón de Europa en Helsinki 1994 y del mundo en Gotemburgo 1995, Fiz formó parte de la época dorada del fondo español. Aunque se retiró de la élite profesional en 2001, continuó compitiendo en categoría máster, convirtiéndose en el primer atleta en ganar los seis 'Majors' del mundo en veteranos.

El deportista aclaró que no se desvinculará por completo de las carreras de fondo populares: "Maratón no, pero en distancias de media maratón y 10 kilómetros estoy convencido de que pronto llegará un nuevo reto y una nueva ilusión", añadío.

PUBLICIDAD

Pese a despedirse de la prueba neoyorquina, Fiz no cerró la puerta a una sorpresa a muy largo plazo: "Ojalá dentro de 20 años, si vivo, me vuelva a plantear hacer un maratón con 80 años". EFE

(foto)