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Uniendo culturas, conectando corazones: la integración intercultural de CSGI en acción

PR Newswire

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GUANGZHOU, China, 29 de octubre de 2026

GUANGZHOU, China, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Desde danzas folclóricas peruanas hasta actuaciones multiétnicas chinas, mediante una reciente muestra cultural de China Southern Power Grid International (CSGI) se ilustró cómo la diversidad puede unir en lugar de dividir. El evento marcó el segundo Mes de Integración Intercultural del año de la empresa, una iniciativa emblemática que busca incorporar el intercambio cultural en sus operaciones globales.

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CSGI, que opera en Laos, Vietnam, Chile y Perú, ha convertido la integración intercultural en una prioridad estratégica. La empresa ha publicado directrices con 13 medidas concretas, ha incorporado objetivos culturales a su planificación de desarrollo y ha designado a altos directivos de las oficinas en el extranjero como promotores de la integración. Los programas de intercambio, las comunicaciones multilingües y las publicaciones como CSGI Story ayudan a los empleados a generar confianza y trabajo en equipo.

El impacto es personal. La empleada peruana María Parraga Claudio afirma que un intercambio de tres meses en China transformó su capacidad de colaboración. El experto chileno en seguridad Jorge Li Yau Tolosa rastreó las raíces de su familia hasta Zhongshan, Guangdong, cumpliendo así un sueño centenario. En Laos, Viengvilaylak Phouththalath, conocido localmente como "Jefe de la Aldea Wan", ha ayudado a reasentar comunidades y a restablecer los medios de subsistencia en torno al proyecto hidroeléctrico Nam Tha 1.

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CSGI también ha llevado a cabo más de 30 proyectos comunitarios pequeños pero de gran impacto en el extranjero. Su iniciativa "Flor de Champa" en Laos fue reconocida como una buena práctica mundial para la reducción de la pobreza, mientras que su filial en Vietnam recibió el premio "Empresa Cultural Modelo" vinculado a la UNESCO.

Al transformar el entendimiento cultural en una cooperación tangible, CSGI está construyendo un modelo de crecimiento compartido, uno que conecta corazones más allá de las fronteras y fortalece su camino para convertirse en una empresa de clase mundial.

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/uniendo-culturas-conectando-corazones-la-integracion-intercultural-de-csgi-en-accion-302924616.html

FUENTE China Southern Power Grid International (CSGI)