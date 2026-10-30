Vance se disipa como baja presión remanente y provoca lluvias en el noroeste de México

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- El ciclón Vance se ha debilitado a una baja presión remanente frente a las costas del estado de Nayarit, noroeste de México, pero reforzó la probabilidad de lluvias en el oeste y noroeste de México, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte sobre el sistema, el organismo apuntó, a las 21:00 horas locales (03:00 GMT del viernes), que el centro de Vance se ubicó a 310 kilómetros (km) al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 335 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur,

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Además, el meteoro registra vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el nor-noreste a 3 km/h.

La circulación del sistema refuerza la probabilidad de lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Sinaloa (centro y sur), muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste).

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, apuntó el organismo.

Ante estas condiciones, el SMN exhortó a la población de los estados mencionados a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y oleaje elevado.

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El pasado fin de semana, Vance alcanzó la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h y activó un operativo de prevención gubernamental en el litoral pacífico antes de comenzar a perder fuerza gradualmente.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre. EFE