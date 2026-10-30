Una muestra sobre Michael Jackson y sus vínculos con España expone autógrafos y obras de arte desde noviembre en Madrid

Guardar

El legado de Michael Jackson y sus vínculos con España formarán parte de una exposición que, con el título 'Michael Jackson Legacy', albergará el espacio FLUGE Audiovisuales, en Arganda del Rey (Madrid), desde el 20 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2026.

La muestra, que pone especial atención a los vínculos de la estrella del pop con España, estará comisariada por el fotógrafo Domingo J. Casas.

PUBLICIDAD

Así, presentará obras de arte relacionadas con el legado no solo del artista, sino de la familia Jackson, así como efectos personales de algunos de ellos, entre los que la empresa audiovisual FLUGE ha destacado autógrafos originales, una guitarra firmada por el cantante, y otros objetos relacionados con las nueve actuaciones que Jackson protagonizó en España.

La muestra también permitirá ver obras de colecciones particulares custodiadas en domicilios de coleccionistas como Rebecca Cabrera o José Antonio Pérez, quienes las han cedido de manera temporal para la ocasión, así como obras de artistas como Toni Marmota (bajista de La Frontera y artista plástico), el arquitecto Jesús del Peso, el artista mexicano Rivelino Murrieta (que ha hecho una obra expresamente para la ocasión) o Víctor Coyote (el líder de 'Los Coyotes' fallecido recientemente), entre otros.

PUBLICIDAD