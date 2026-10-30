Más de 6,6 millones de afganos se han visto forzados a retornar desde 2023, según la ONU

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Ginebra, 30 oct (EFE).- Más de 6,6 millones de afganos han regresado a su país desde 2023, muchos de ellos a la fuerza desde las vecinas Irán y Pakistán, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, que pide ayuda adicional para atender estos retornos.

Muchas familias "regresan a comunidades donde la vivienda y los servicios básicos ya se encuentran sometidos a una enorme presión, y la llegada del invierno aumenta las necesidades más urgentes", destacó en un comunicado la jefa de misión de la OIM en Afganistán, Mihyung Park.

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Este año, marcado por conflictos tanto en Irán como entre Afganistán y Pakistán, los retornos al territorio afgano ascienden ya a 1,3 millones.

La OIM advierte que las agencias humanitarias necesitan 8,8 millones de dólares más para la asistencia invernal a las familias vulnerables en el país.

Junto a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que también lanzó este viernes un llamamiento de ayuda para poblaciones de países en crisis de cara a los meses más fríos, la OIM busca asistir a 200.000 afganos, pero con los fondos actuales teme que más de 140.000 queden sin asistencia. EFE

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