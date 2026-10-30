Trump dice que mantiene diálogo con Irán pese a expectativas de posibles ataques de EE.UU.

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Washington, 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que se mantiene el diálogo con Irán para poner fin al conflicto, una afirmación que llega después de distintas informaciones que apuntan a que Washington podría retomar ataques a gran escala contra la república islámica después de las elecciones legislativas que se celebran el martes.

"Hay conversaciones. Quieren hablar. Siguen hablando. Pero, fíjate, no les están pagando a sus soldados. No les están pagando a sus policías; ya sabes, están en serios aprietos, y nosotros tenemos tiempo", aseguró Trump a los medios en un acto en la Casa Blanca.

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El mandatario defendió que su país no tiene prisa en cerrar el conflicto porque está "gastando muy poco dinero", y que en cualquier caso el acuerdo que firmó con el Gobierno de Delcy Rodríguez para tener acceso a una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela compensa cualquier gasto.

"Francamente, es una guerra, pero no es una guerra típica. Llevamos allí siete meses. Estamos gastando muy poco dinero, en términos relativos. Escuché a alguien decir: 'Están gastando dinero'. Y respondí: 'Bueno, cualquier cantidad que hayamos gastado, la hemos recuperado con creces, multiplicada por diez, más o menos— en un lugar llamado Venezuela'", afirmó el mandatario.

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El mensaje de que se mantienen las conversaciones llega después de diversas informaciones que apuntan a la posibilidad de que Israel y Estados Unidos retomen ataques contra Irán tras las legislativas del próximo martes.

Medios como Axios y The New York Times han asegurado que ambos países coordinan una posible ofensiva conformada por ataques masivos contra dirigentes, instalaciones energéticas y nucleares e infraestructuras de Irán que dependen de que el propio Trump dé su visto bueno.

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Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy, que ha tenido acceso a informes clasificados sobre la guerra contra Irán, escribió esta semana en redes sociales que el plan de ataque "es una locura".

"No logrará sus objetivos y desencadenará un nuevo ciclo de escalada", advirtió Murphy. EFE