Sporting, Celta de Vigo Fortuna, Oviedo, Leganés, Las Palmas y Almería integran la Comisión Delegada de LaLiga

Real Sporting de Gijón, RC Celta de Vigo Fortuna, Real Oviedo, CD Leganés, UD Las Palmas y UD Almería integrarán la Comisión Delegada de LaLiga como representantes de LaLiga Hypermotion, tras la elección celebrado este viernes, según informa la patronal de clubes en un comunicado.
De esta forma, queda definitivamente constituida la Comisión Delegada de LaLiga, después de que el pasado 16 de octubre fueran designadas ya las vicepresidencias y los seis representantes de LaLiga EA Sports sin necesidad de votación, al coincidir el número de candidaturas con las plazas disponibles.
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Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Club Atlético de Madrid, es el vicepresidente primero; y Ion Ander Ulazia, consejero de la SD Eibar, será el vicepresidente segundo; mientras que Sevilla FC, FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Betis Balompié, Deportivo Alavés y Villarreal CF serán los seis representantes de LaLiga EA Sports.