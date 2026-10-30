Agencias

Sporting, Celta de Vigo Fortuna, Oviedo, Leganés, Las Palmas y Almería integran la Comisión Delegada de LaLiga

Imagen ZPRCXTWLRVBXXANZD53GU4CDPA
Guardar

Real Sporting de Gijón, RC Celta de Vigo Fortuna, Real Oviedo, CD Leganés, UD Las Palmas y UD Almería integrarán la Comisión Delegada de LaLiga como representantes de LaLiga Hypermotion, tras la elección celebrado este viernes, según informa la patronal de clubes en un comunicado.

De esta forma, queda definitivamente constituida la Comisión Delegada de LaLiga, después de que el pasado 16 de octubre fueran designadas ya las vicepresidencias y los seis representantes de LaLiga EA Sports sin necesidad de votación, al coincidir el número de candidaturas con las plazas disponibles.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Club Atlético de Madrid, es el vicepresidente primero; y Ion Ander Ulazia, consejero de la SD Eibar, será el vicepresidente segundo; mientras que Sevilla FC, FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Betis Balompié, Deportivo Alavés y Villarreal CF serán los seis representantes de LaLiga EA Sports.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La delegación de Kiev viaja ya hacia Ucrania con civiles evacuados de Oleshki

Infobae

Protestas y Halloween, el cóctel explosivo que temen este sábado las autoridades francesas

Infobae

La Comisión de Pesca del Mediterráneo de la FAO actualiza sus planes de gestión plurianual

Infobae

Comercios de Países Bajos blindan escaparates ante convocatorias de protestas juveniles

Infobae

El Bono Cultural bate récord en 2026 con más de 366.000 solicitudes de jóvenes españoles a falta de un día

El Bono Cultural bate récord en 2026 con más de 366.000 solicitudes de jóvenes españoles a falta de un día