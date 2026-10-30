La Justicia vuelve a frenar a Trump en su intento de bloquear 20.000 votos en California

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó este viernes un nuevo intento del Gobierno del presidente Donald para obligar a California a apartar hasta 20.000 posibles votos emitidos por personas que, según alega el Ejecutivo, se sospecha que no deben estar capacitadas para votar por no ser ciudadanas estadounidenses.

Esta es la segunda derrota de la administración republicana en una semana en su disputa electoral contra California.

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En una votación de 2 a 1, el panel de tres jueces denegó la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender la resolución de un juez federal, que rechazó el miércoles la petición de apartar más de 20.000 votos por correo en California para verificar la ciudadanía de los electores.

El panel de apelaciones nuevamente citó la cláusula de la Constitución de los Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

"Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales", escribieron los jueces en su decisión.

El Gobierno Trump había acudido al tribunal de apelaciones con una petición de emergencia, después que el juez David Carter, del Distrito Central de California, consideró que la solicitud del Departamento de Justicia vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.

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En su resolución, advirtió de que la medida podría privar de un derecho fundamental a miles de electores sobre la base de acusaciones inciertas y datos susceptibles de contener errores.

El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que considera posibles votantes no ciudadanos.

El Gobierno solicitó que las autoridades electorales apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

La disputa se produce cuando el voto anticipado ya está en marcha. Las autoridades californianas advirtieron de que separar las papeletas identificadas sería difícil, puesto que los votos se desvinculan de los sobres con los datos de los electores durante el procesamiento, y podría generar retrasos e incertidumbre en el recuento.

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La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones, y el gobernador Gavin Newsom anuncio que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de "proteger cada voto", en respuesta a la directriz del Gobierno Trump de situar agentes federales en los centros de votación. EFE