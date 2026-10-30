Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerarla injusta

Guardar

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el accidente ferroviario de este miércoles, pero este rechazó su dimisión alegando que sería "injusta".

Lo ha desvelado el propio ministro en conversación informal con periodistas después de la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en la sede del Ministerio, en la que ha confirmado que no va a dimitir porque considera que su forma de asumir responsabilidades es continuar al frente y "dar la cara".

PUBLICIDAD

Tras el accidente de este miércoles en Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, Puente dejó en manos de Sánchez su continuidad en el Ejecutivo, pero este le pidió que continuase. Su salida en este momento sería "injusta", según le trasladó el propio jefe del Ejecutivo.

Este viernes ante los medios, Puente insistió en que los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de Adif en Atocha (Madrid) como principal causa del choque entre dos trenes de alta velocidad, un AVE de Renfe y un Iryo, que circulaban por la misma vía desde Madrid a Sevilla.

PUBLICIDAD

En ese sentido dijo que su deber no era estar el día del siniestro en el centro de mando pero sí pasa por "estar al mando" ahora en la gestión del accidente, reiterando que sus planes no pasan por dimitir. Además dejó claro que cuenta con la confianza de Sánchez, que le ha pedido continuar.

Poco después del accidente, Sánchez dijo que era "inasumible" para un país como España acumular dos accidentes mortales de tren en el mismo año y algunos dentro del PSOE vieron en esas palabras el preludio del cese de Puente.

Sin embargo, desde Moncloa aseguraron que el ministro seguía contando con la confianza del jefe del Ejecutivo, un respaldo que ahora ha confirmado el propio Puente.