La Policía de Escocia investiga las estancias de Epstein y el expríncipe Andrés en el castillo de Balmoral

dpatop - 21 November 2019, England, London: Prince Andrew, Duke of York leaves his house. Because of his involvement in the Epstein scandal, Prince Andrew no longer performs official duties for the British royal family for the time being. Photo: Steve Parsons/PA Wire/dpa

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La policía de Escocia ha abierto este viernes una investigación sobre las supuestas estancias del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell, y el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en el castillo de Balmoral, propiedad de la familia real británica.

Las pesquisas giran en torno a las visitas de ambos, que habrían acudido en calidad de invitados por el entonces príncipe británico, a medida que crecen las acusaciones sobre el supuesto uso de esta residencia para trasladar mujeres con fines de trata.

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Así, las fuerzas de seguridad apuntan a que existen informaciones al respecto, si bien han señalado que las investigaciones se encuentran en una etapa "muy inicial" en relación con el tiempo que Mountbatten-Windson pasó en Balmoral junto a Epstein, que fue condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a menores y murió en prisión.

Todo apunta a que tanto él como Maxwell, su cómplice y quien fuera también su pareja sentimental --condenada en 2021 por trata de menores con fines sexuales-- se alojaron en el castillo en 1999.

Imágenes publicadas anteriormente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran al miembro de la Casa Real británica y a Epstein practicando tiro en la finca, según informaciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

Un portavoz de la Policía escocesa ha declarado que "todas las pesquisas se basan en pruebas y sitúan las necesidades de las víctimas en el centro". "Nunca confirmamos detalles de investigaciones en curso y sería inapropiado hacer más comentarios al respecto", ha añadido.

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Por su parte, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés) ha confirmado que existen otras investigaciones vinculadas a la divulgación de los conocidos como "archivos de Epstein" en varios cuerpos policiales, incluidos los de Thames Valley, la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Policía de Surrey.

"Identificar posibles delitos adicionales, sospechosos, víctimas o testigos es un proceso complejo que llevará tiempo; no obstante, las fuerzas policiales de Reino Unido mantienen su compromiso de realizar un análisis minucioso del material publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", ha apuntado un portavoz, que ha matizado que de momento no existe una investigación a nivel nacional.

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