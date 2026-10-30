Nicaragua exportó 50.000 animales exóticos por 7,6 millones de dólares a septiembre 2026

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San José, 29 oct (EFE).- Nicaragua obtuvo 7,6 millones de dólares por la venta de más de 50.000 ejemplares de especies exóticas en los primeros nueve meses de este año, entre ellas ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, según informó este jueves el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

En una declaración, el Marena indicó que entre enero y septiembre pasados emitió una serie de permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) para la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados, lo que generó ingresos por un monto de 7,6 millones de dólares.

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Con esos permisos Cites se exportaron más de 50.000 especímenes de diversas especies —como rana de ojos rojos, gallego verde, rana flecha, ranita de vidrio, pichete (lagartija) verde, cola chata, boa común, tortuga sabanera y gallego— con destino a países como Tailandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, de acuerdo con la información oficial.

Según el Marena, esas exportaciones se realizaron en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES y las normativas nacionales, “promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”.

Entre las especies con mayor demanda destacan la rana verde de ojos rojos, la rana flecha, la rana camuflada, el gallego verde, el falso coral, el pichete verde, la cola chata y el geco atigrado, entre otras, agregaron las autoridades.

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Los mercados de Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán figuran entre los principales destinos de los animales exóticos exportados por Nicaragua, donde son adquiridos fundamentalmente como mascotas.

Los animales exóticos son habituales en Nicaragua, un país tropical que alberga más de 12.400 especies de fauna.

En el país centroamericano existen registrados ante el Ministerio del Ambiente nueve zoocriaderos, seis de los cuales están dedicados a la exportación. EFE