México acumula 4.301 millones de dólares para contener alza en precios de los combustibles

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- México acumuló hasta septiembre estímulos fiscales a los combustibles por 80.000 millones de pesos (unos 4.301 millones de dólares) para contener el impacto del encarecimiento internacional de la energía sobre los consumidores, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El subsecretario mexicano de Ingresos, Carlos Lerma, explicó en conferencia de prensa que el costo para las cuentas públicas fue parcialmente compensado por mayores ventas de combustibles en el mercado formal y por el aumento de los ingresos petroleros del Gobierno.

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Con esas compensaciones, Hacienda calculó un impacto sobre los ingresos federales de entre 23.000 y 24.000 millones de pesos (entre 1.237 y 1.290 millones de dólares), sin incluir los beneficios que los mayores precios del petróleo generan para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estos estímulos permiten reducir el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se cobra a los combustibles como la gasolina regular y el diésel, para amortiguar el traslado de las alzas internacionales a los precios que pagan los consumidores.

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Durante la presentación del informe de finanzas públicas del tercer trimestre, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, vinculó las presiones sobre la energía y el transporte con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y sus efectos sobre el suministro y las cadenas de producción.

El funcionario dijo que, entre julio y octubre, las tarifas del transporte marítimo aumentaron hasta un 51 % en promedio anual, mientras los costos de las rutas de China hacia Estados Unidos casi se triplicaron.

El informe también señala que el precio del diésel al consumidor en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 6,5 dólares por galón en septiembre.

En México, Amador sostuvo que los estímulos fiscales y los acuerdos con el sector gasolinero han contribuido a mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos (1,29 dólares) por litro y el diésel alrededor de 27 pesos (1,45 dólares).

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Sin esas medidas, estimó, los precios superarían los 31 pesos (1,67 dólares) y los 35 pesos (1,88 dólares), respectivamente.

“Este esfuerzo se ha acompañado de medidas para fortalecer la recaudación y administrar su costo fiscal”, afirmó.

El secretario señaló que las ventas en el mercado formal aumentaron un 8,3 % en gasolinas y un 18,4 % en diésel, lo que amplía la base sobre la que se cobran impuestos.

También comparó el apoyo actual a la gasolina regular, de poco más de 4 pesos (0,22 dólares) por litro, con el de 2022, cuando superaba los 9 pesos (0,48 dólares) ante precios internacionales similares.

Pese a esas compensaciones, la recaudación del IEPS sobre gasolinas y diésel cayó un 9,2 % real interanual entre enero y septiembre, según el reporte trimestral.

Hacienda defendió que las medidas buscan proteger el poder de compra de los hogares y evitar mayores costos de transporte y producción.

La inflación general promedió un 3,3 % anual durante el tercer trimestre, su menor nivel desde el segundo trimestre de 2020. EFE

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