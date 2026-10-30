Marruecos: "Un paso significativo hacia cierre definitivo del dossier del Sáhara en ONU"

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Rabat, 30 oct (EFE).- La no renovación del mandato de la Minurso en el Consejo de Seguridad de la ONU supone "una evolución importante y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas", según un comunicado del Gabinete Real divulgado tras la sesión del organismo en Nueva York.

"La no renovación del mandato de la MINURSO significa claramente que la presencia de esta Misión en las provincias del sur del Reino, especialmente a través de su personal, sus vehículos, su equipamiento y sus símbolos, debería cesar en los próximos días", agregó el comunicado.

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Además, "debería marcar el fin de la intervención del Consejo de Seguridad y la retirada de esta cuestión de su orden del día. En consecuencia, dejarían de tener razón de ser las reuniones periódicas reglamentarias del Consejo dedicadas al Sáhara marroquí, los informes correspondientes del Secretario General de las Naciones Unidas y las sesiones informativas de su Enviado Personal", añadió.

"De este modo, el proceso político auspiciado por las Naciones Unidas, que lamentablemente se ha visto marcado por las dilaciones de las otras partes, su obstinación en generar bloqueos y perpetuar el statu quo, queda suspendido´", según el comunicado real.EFE

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