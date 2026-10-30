La petrolera estatal argentina YPF gana 2.494 millones hasta septiembre frente a pérdidas de 154 millones

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La petrolera estatal argentina YPF obtuvo unos beneficios netos atribuidos de 2.786 millones de dólares (2.494 millones de euros) hasta septiembre, lo que contrastó con los 'números rojos' de 172 millones de dólares (154 millones de euros) contabilizados hace doce meses.

Los ingresos repuntaron un 30,1%, hasta los 18.077 millones de dólares (16.185 millones de euros), al tiempo que los gastos de actividad, venta, administración o exploración avanzaron un 5,7%, hasta los 13.465 millones de dólares (12.056 millones de euros).

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El resultado bruto de explotación (Ebitda) de YPF alcanzó los 7.087 millones de dólares (6.345 millones de euros) y la deuda neta los 6.596 millones de dólares (5.906 millones de euros), un 97,8% más y un 31,3% menos en comparativa interanual, respectivamente.

No obstante, la producción total retrocedió un 1,2%, hasta los 533,8 kboe/d (miles de barriles de petróleo equivalente por día). En este sentido, se extrajeron 265,9 kbbl/d (miles de barriles diarios) de crudo, 35,5 mm3/d (millones de metros cúbicos diarios) de gas natural y 44,5 kbbl/d de gas natural licuado (GNL).

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Ya en lo referido al tercer trimestre, YPF se anotó unas ganancias de 1.196 millones de dólares (1.071 millones de euros) frente a unas pérdidas de 206 millones de dólares (184,4 millones de euros), así como una cifra de negocio de 6.557 millones de dólares (5.871 millones de euros), un 41,2% más.

"Los ingresos netos [del tercer trimestre] fueron [...] estables trimestre a trimestre, sobre todo, por el menor precio local de los combustibles, en especial el gasoil", ha explicado la compañía, que ha recordado que en el segundo trimestre de 2026 hubo ventas extraordinarias de gasoil a otras refinerías y que este hidrocarburo se vio sometido a factores de estacionalidad.

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YPF ha añadido que la facturación también se vio condicionada por las menores exportaciones de petróleo y la caída del barril Brent. No obstante, estas dinámicas se vieron "en gran medida compensadas" por el incremento de las ventas estacionales de gas natural dentro de Argentina y por el alza exportador de gasolinas, naftas y de granos y harinas.

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