Agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 2,59 %

Guardar

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una caída del 2,59 %, hasta las 92.079,660 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Transportadora de Gas del sur (-5,25 %) y Bolsas, Mercados Argentinos S.A. (-5,16 %) y EDENOR S.A (-4,4 %).

PUBLICIDAD

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió al 787 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.560 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó 4 peso hasta 1.534 por unidad.

PUBLICIDAD

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.654,04 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,8 %, hasta los 1.573,62 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

VÍDEO: La Policía rodea la sede del Tribunal Constitucional de Polonia

VÍDEO: La Policía rodea la sede del Tribunal Constitucional de Polonia

EEUU da su aprobación preliminar a la venta de 500 misiles Patriot a Ucrania

EEUU da su aprobación preliminar a la venta de 500 misiles Patriot a Ucrania

Imputan a un agente de ICE por atropellar con su vehículo a inmigrante mexicano en Texas

Infobae

Rey Mohamed VI de Marruecos indulta a 907 personas con motivo de la 'Fiesta de la Unidad'

Infobae

La 'wallunk'a', la tradición que da paso a la vida tras despedir a los difuntos en Bolivia

Infobae