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Fiscalía de Ecuador interviene oficinas del Municipio de Guayaquil por presunto peculado

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Quito, 30 oct (EFE).- La Fiscalía de Ecuador intervino este viernes varias dependencias del Municipio de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y de su Agencia de Tránsito Municipal (ATM) para recabar indicios ante la posible apertura de una investigación por un presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).

Durante el operativo, cinco funcionarios de la ATM fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, de la Unidad Judicial Cuartel Modelo, para rendir sus versiones sobre los hechos que se investigan, según informó el Ministerio Público a través de su cuenta de X.

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Las diligencias se desarrollaron en las oficinas de la ATM ubicadas en el sector de Los Ceibos y en el Departamento de Revisión Técnica Vehicular de la Terminal Terrestre, así como en la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guayaquil.

Los agentes también intervinieron el domicilio de un exfuncionario municipal, ubicado en la vía a Samborondón, con el objetivo de recabar nuevos indicios.

La Fiscalía precisó que las actuaciones se realizaron mediante un acto urgente para preservar posibles pruebas ante la eventual apertura de una investigación previa por peculado.

La intervención se realizó horas después de que se produjeran seis allanamientos en la provincia costera de Guayas, incluida la vivienda del alcalde de Playas, también por un presunto peculado, aunque la Fiscalía confirmó a EFE que se trata de investigaciones distintas. EFE

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