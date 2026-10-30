El Valencia CF amplía el contrato del joven extremo David Otorbi hasta 2031

Guardar

El Valencia CF confirmó este viernes que ha ejecutado la ampliación contractual de su joven extremo español de 19 años David Otorbi hasta el 30 de junio de 2031, tres años más de lo que tenía estipulado inicialmente.

"El extremo de 19 años formado en la Academia VCF continuará creciendo de la mano del club con el objetivo de seguir consolidándose en la élite. Su renovación supone una apuesta de presente y futuro para el Valencia CF", indicó el conjunto valencianista.

PUBLICIDAD

De este modo, el equipo 'che' se asegura el futuro de uno de sus grandes nuevos valores de la cantera, que ya acumula 14 partidos oficiales con el primer equipo, nueve en esta campaña y siendo titular ante el Sevilla FC y el FC Barcelona, y marcando también su primer tanto, ante el Real Racing Club de Santander. El jugador valenciano de ascendencia nigeriana es también internacional Sub-18 con España.

El Valencia CF recordó que desde su llegada a la Academia VCF a los 12 años, Otorbi "ha ido progresando" hasta convertirse en el jugador más joven en la historia del club en debutar en partido oficial, al hacerlo con 16 años, 2 meses y 19 días durante el partido de Copa del Rey ante el FC Cartagena disputado en enero de 2024.

PUBLICIDAD