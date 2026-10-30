La Asamblea de Eurolat reconoce el papel de las RUP para consolidar la relación entre Europa y América Latina

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La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) rindió este jueves homenaje a sus anteriores copresidentes durante la sesión solemne celebrada en el Parlamento de Canarias con motivo de su vigésimo aniversario, en la que, además, se reconoció la contribución de las regiones ultraperiféricas europeas a la relación entre ambas regiones.

En el acto, el eurodiputado y presidente del componente europeo de la Asamblea, Gabriel Mato, agradeció el legado de sus predecesores, cuyo trabajo y compromiso con los que han contribuido a construir EuroLat durante estas dos décadas.

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El eurodiputado recordó la coincidencia entre el nacimiento de la Asamblea, en 2006, y su etapa como presidente del Parlamento de Canarias.

"Dos décadas después, tengo el honor de copresidir esta Asamblea y de compartir esta celebración con quienes, a lo largo de estos veinte años, han contribuido a construirla", señaló.

Por su parte, el presidente del componente latinoamericano de EuroLat, Daniel Caggiani, señaló que la existencia de la Asamblea responde a la necesidad de dar voz parlamentaria a una relación que siempre ha existido entre ambas regiones.

Asimismo, destacó el reconocimiento de EuroLat al papel de las regiones ultraperiféricas, recoge una nota de la Asamblea.

En su intervención, Mato destacó a José Ignacio Salafranca como uno de los grandes impulsores de la dimensión parlamentaria de la relación entre ambas regiones y recordó la defensa de Ramón Jáuregui de una asociación estratégica más fuerte, basada en valores y aspiraciones compartidos.

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También subrayó la apuesta de Elías Castillo por el bien común por encima de las diferencias políticas y partidistas y la contribución de Roberto Requião al mantenimiento del diálogo y a la defensa de las instituciones democráticas.

Asimismo, recordó el compromiso de Javi López con los derechos y las oportunidades para todos y el énfasis de Óscar Darío Pérez en que la cooperación se traduzca en avances concretos en salud, educación y atención a las personas más vulnerables.

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También citó a Carlos Hernandez, como un firme defensor de la necesidad de luchar contra la violencia organizada, la seguridad, el narcotráfico y el terrorismo.

"Distintas generaciones, distintas sensibilidades políticas y distintas maneras de entender algunos desafíos. Pero todas ellas han contribuido a construir una misma institución", explicó.

Gabriel Mato aseguró que la responsabilidad que comparte con Caggiani es continuar ese trabajo y conseguir que EuroLat sea cada vez más útil para la ciudadanía.

"El mejor homenaje que podemos rendir a quienes nos precedieron no es limitarnos a recordar lo que hicieron. Es continuar su trabajo, preservar lo que construyeron y conseguir que EuroLat sea cada vez más útil para nuestros ciudadanos", expresó.