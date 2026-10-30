Zverev será el lunes el trigésimo número uno de la historia

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Madrid, 30 oct (EFE).- El alemán Alexander Zverev será desde el próximo lunes el nuevo número uno del mundo, convirtiéndose en el trigésimo tenista en alcanzar esta condición en la historia del circuito masculino.

El germano, que dada la lesión del italiano Jannik Sinner, al que sucede en la cima y los puntos perdidos por el español Carlos Alcaraz, lesionado durante el primer tercio del curso, ya tenía garantizado terminar como el mejor de 2026 al final de temporada.

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El jugador de Hamburgo, de 29 años, amarró el número uno al alcanzar los cuartos de final del torneo de Viena al imponerse al neerlandés Tallon Griekspoor.

Zverev será el segundo jugador de mayor edad, con 29 años y seis meses, en alcanzar la cima del 'ranking' por primera vez, por detrás del australiano John Newcombe que tenía 30 en 1974 y también el segundo alemán en obtener esta condición después de Boris Becker.

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Junto a Sinner, Alcaraz, Daniil Medvedev y Novak Djokovic será el quinto tenista en activo en haber llegado a ser número uno del mundo.