Pyongyang acusa a Washington y Seúl de elevar tensión con maniobras militares y avisa de respuesta "sin límites"

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Las autoridades de Corea del Norte han acusado a Estados Unidos y a Corea del Sur de incrementar la tensión militar en la península de Corea tras los ejercicios aéreos conjuntos a gran escala, y ha advertido de que responderá con todos los medios a su alcance ante cualquier amenaza contra su seguridad nacional.

Un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional norcoreano ha denunciado que las maniobras 'Freedom Flag' (Bandera de la Libertad), iniciadas este pasado 26 de octubre, forman parte de los preparativos bélicos de ambos países contra Pyongyang, de acuerdo con un comunicado difundido este viernes por la agencia de noticias estatal KCNA.

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Para el Gobierno norcoreano, este despliegue --que cuenta con participación de las fuerzas aéreas, terrestres y navales de ambos países-- contradice el supuesto carácter defensivo que Washington y Seúl atribuyen a estas operaciones.

El Ministerio de Defensa ha advertido asimismo de que los continuos movimientos militares cerca de su territorio, junto a las acciones de Corea del Sur en la zona fronteriza, incrementan el riesgo de un enfrentamiento armado imprevisto con consecuencias "catastróficas".

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En este sentido, Pyongyang ha responsabilizado a ambos países del deterioro de la seguridad regional y de perseguir la superioridad militar mediante la ampliación de sus alianzas y la celebración de maniobras conjuntas "cada vez más descaradas".

Ante este escenario, considera imprescindible reforzar sus capacidades militares y ha rechazado confiar en una eventual reducción de las tensiones con el paso del tiempo. "Únicamente una respuesta preparada ante cualquier posible nueva amenaza constituye una vía segura para elevar el nivel de seguridad nacional", recoge la declaración.

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En la misma línea, han insistido en que cualquier acción hostil contra la seguridad del país será considerada un objetivo legítimo para sus Fuerzas Armadas y han asegurado que "no existe límite alguno" a las medidas que puedan adoptar para fortalecer su capacidad de disuasión.

"Nadie puede vetar el ejercicio legítimo del derecho de la RPDC (Corea del Norte) a la autodefensa", concluye el comunicado, que advierte de que las fuerzas norcoreanas neutralizarán las amenazas mediante la fuerza y responderán de una forma que sus adversarios "puedan comprender".

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