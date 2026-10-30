El pueblo dice adiós a Cuauhtémoc Cárdenas, “el hombre que despertó a México"

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- Cientos de ciudadanos acudieron este viernes al Palacio de Bellas Artes para dar el último adiós de cuerpo presente al político izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido a los 92 años, a quien recordaron a las puertas del recinto como el líder histórico y moral que "despertó a México" y abrió el camino a la democracia en el país.

La multitud que rodeaba el emblemático edificio del Centro Histórico capitalino permaneció en silencio, nutrida por veteranos de protestas estudiantiles, simpatizantes de izquierda y trabajadores que recordaban con nitidez su carrera política.

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Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador del estado occidental de Michoacán (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

"Él empezó la lucha aquí en México. Despertó al país para que viera que había una opción de izquierda", afirmó a EFE Bernardo Santiago Castillo, de 67 años, quien aguardaba para ingresar al vestíbulo.

José Chavarría, de 75 años, ingeniero forestal que acudió a saldar lo que definió como "una deuda moral" con quien fuera su padrino de generación en la universidad, afirmó que Cuauhtémoc "fue el pionero de la democracia, el auténtico fundador del cambio".

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Eneida Gómez, de 45 años y procedente de Oaxaca, rememoró frente al recinto: "Cuando tenía la edad de mi hijo nos tocó ver cómo le arrebataron las elecciones del 88. Se me quedó muy grabado. Él demostró que se podía mover a las masas para defender a obreros, estudiantes y campesinos. Fue admirable".

Cárdenas encabezó la Corriente Democrática, fue candidato presidencial en 1988 en una elección marcada por denuncias de fraude y más tarde fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), convertido durante años en la principal referencia de la izquierda electoral mexicana.

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Pese a que las comparaciones con la izquierda en el poder o con el expresidente Andrés Manuel López Obrador surgieron en las conversaciones callejeras, el consenso de los asistentes coincidió en destacar su independencia frente al peso histórico de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

"Él supo hacer su propia historia, su propia personalidad; no fue ningún júnior", sentenció Roberto Sanabria, de 68 años, quien añadió que el político "supo ser un hombre de lucha que nunca traicionó el nacionalismo revolucionario".

El homenaje público en Bellas Artes se produjo tras una jornada previa de despedida íntima, luego de que los restos mortales del dirigente fueran velados durante el jueves en el Panteón Francés de la capital mexicana.

A ese recinto acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien recordó a Cárdenas con "cariño, dignidad y congruencia".

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria anunció su intención de trasladarse al Palacio de Bellas Artes para acompañar el homenaje de cuerpo presente, aunque precisó que su presencia dependería del desarrollo de sus compromisos oficiales ya programados.

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Los asistentes al Palacio de Bellas Artes coincidieron en que la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas deja un legado clave en la vida pública del país, marcado por haber impulsado la apertura democrática y abierto el camino a la alternancia política, un papel que, según destacaron a las puertas del recinto, seguirá siendo un referente para entender la historia reciente de México. EFE

(foto)