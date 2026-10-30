EEUU da su aprobación preliminar a la venta de 500 misiles Patriot a Ucrania

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este viernes la posible venta de 500 misiles interceptores de defensa aérea Patriot a Ucrania por unos 2.000 millones de euros "financiados íntegramente por socios y aliados".

Ucrania financiará esta compra con donaciones de Canadá, Alemania y Noruega a través del programa JUMPSTART y fondos nacionales, financiados por el Préstamo de Apoyo a Ucrania de la Unión Europea. "No se utilizarán fondos estadounidenses en esta venta", ha asegurado el Departamento de Estado.

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Ucrania ha agotado prácticamente las reservas de misiles Patriot y la venta representa una bocanada de aire para las defensas aéreas de Kiev. El acuerdo contempla la adquisición de la variante PAC-3 MSE del misil, la versión más avanzada actualmente en servicio, una de las pocas armas capaces de interceptar misiles balísticos entrantes.

La venta propuesta "mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras mediante el fortalecimiento de sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles", según el Departamento de Estado. El contratista principal será la aeronáutica estadounidense Lockheed Martin.

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