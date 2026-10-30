Bruselas acelera los trámites para desembolsar otros 45.000 millones de euros a Ucrania desde principios de 2027

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La Comisión Europea ha presentado este viernes su propuesta para distribuir los 45.000 millones de euros restantes del préstamo europeo de 90.000 millones a Ucrania, con el objetivo de agilizar los trámites para que los Veintisiete autoricen el desembolso de los fondos a partir de principios de 2027, de los que 31.700 millones se destinarán a reforzar la capacidad industrial de defensa ucraniana y los otros 13.300 millones a apoyo presupuestario.

Así se recoge en la propuesta presentada por el Ejecutivo comunitario a los Estados miembro, después de evaluar favorablemente la estrategia de financiación remitida por las autoridades ucranianas el pasado 26 de octubre, que establece la distribución de los fondos correspondientes a 2027 y que deberá recibir ahora el visto bueno del Consejo (los gobiernos) antes de que puedan comenzar los desembolsos.

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"Con la propuesta de hoy, estamos proporcionando a Ucrania la previsibilidad que tanto necesita y ayudando a mantener los servicios públicos esenciales", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha aprovechado para reclamar a los aliados de Kiev que hagan "todo lo posible para aumentar la presión sobre Rusia y detener su bárbara guerra de agresión".

En concreto, los 13.300 millones destinados a apoyo presupuestario se repartirán a partes iguales entre el Mecanismo para Ucrania y la asistencia macrofinanciera, y estarán sujetos a condiciones relacionadas con el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la estabilidad económica.

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Por su parte, los fondos para defensa permitirán reforzar la industria militar ucraniana y facilitar el suministro de equipamiento como municiones, misiles, radares e interceptores de drones, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en su escrito.

El préstamo europeo de 90.000 millones de euros, aprobado en abril de 2026 para cubrir las necesidades financieras y militares de Ucrania durante 2026 y 2027, contempla 45.000 millones para cada ejercicio. De los fondos correspondientes a este año, la UE ya ha desembolsado 19.800 millones, mientras que la Comisión confía en que las primeras entregas de la segunda mitad del préstamo puedan realizarse a comienzos del próximo año.

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