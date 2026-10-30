Becerra se afianza en California con el 61 % de la intención de voto frente a Hilton

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El candidato demócrata Xavier Becerra afianzó su ventaja contra su contrincante, el republicano Steve Hilton, en la carrera por el poder de California alcanzando el 61 % de apoyo entre votantes a pocos días de las elecciones de medio mandato, según una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley (IGS) publicada este viernes.

El veterano político demócrata, que de ganar las elecciones se convertiría en el primer gobernador latino electo de California en más de 150 años, se sitúa al frente con una ventaja de 25 puntos porcentuales frente a las estimaciones de la misma institución el pasado septiembre, muy por encima del 35 % de Hilton.

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Becerra "cuenta con un apoyo casi unánime entre los demócratas. Los republicanos, en cambio, opinan casi unánimemente en sentido contrario", indicó el Mark DiCamillo, director de encuestas del IGS, que están a demás patrocinadas por Los Angeles Times.

El candidato, secretario de Salud durante el Gobierno de Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas cuando disputó con 61 aspirantes en junio a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.

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Ambos candidatos se enfrentarán en elecciones del próximo martes y el ganador reemplazará al actual gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede presentarse a la reelección debido a que ya ha cumplido, tras ser reelegido en 2022, los dos mandatos que marca la ley. EFE