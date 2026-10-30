2-1. Alajuelense y Cartaginés jugarán la final de la Copa Centroamericana con sabor tico

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San José, 29 oct (EFE).- El Alajuelense costarricense se impuso este jueves por 2-1 (mismo global) al Motagua hondureño en el partido de vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con lo cual consiguió el boleto a su cuarta final consecutiva, pero esta vez con aroma tico pues su rival será el Cartaginés.

El vigente tricampeón de la Copa Centroamericana buscará su cuarta estrella consecutiva tras ganar una sufrida semifinal con goles del centrocampista venezolano Juan Añor y del atacante Creichel Pérez, mientras que el Motagua descontó gracias a un gol en propia puerta de Alexis Gamboa.

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Tras empatar sin goles en la ida en Honduras, el Alajuelense, del entrenador Óscar Ramírez, necesitaba la victoria en su estadio Alejandro Morera Soto para avanzar a la final y al Motagua le bastaba con empatar con goles, ya que los tantos de visitante en este torneo funcionan como criterio de desempate.

El Motagua comenzó mejor el partido, dominando la posesión de la pelota y llegando con peligro a la portería del arquero uruguayo Washington Ortega, pero fue el Alajuelense el que golpeó primero con una anotación del centrocampista venezolano Juan Añor, a quien le cayó servida la pelota después de un rebote, eludió al portero y marcó a placer al minuto 19.

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El conjunto hondureño, dirigido por el entrenador español Javier López, nunca renunció al ataque, buscó el empate con insistencia, pero encajó el 2-0 al minuto 43 cuando Kenyel Michel lanzó un centro perfecto al segundo palo donde apareció Creichel Pérez para ganar el salto y con un sólido cabezazo envió el balón al fondo de la portería.

En el segundo tiempo el Motagua arriesgó al máximo y dejó espacios libres para un Alajulense que desperdició al menos dos jugadas claras de contragolpe, y en otras dos el guardameta Luis Ortiz mantuvo con vida a su equipo.

El Motagua encontró el premio a su insistencia al minuto 74 cuando en uno de los tantos centros que lanzó al área la pelota se desvió en el zaguero alajuelense Alexis Gambos y cruzó la línea antes de que el portero Ortega la rechazara con su mano.

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Con el 2-1 y un cuarto de hora por jugar, el Motagua se lanzó con todo al ataque en busca del empate que le diera el pase a la final, pero se limitó a lanzar centros al área donde Alexis Gamboa y el portero Ortega no se cansaron de rechazar balones.

El delantero Anthony Hernández, en una jugada de contragolpe cerca del final, falló el gol que pudo darle mayor tranquilidad al Alajuelense.

- Ficha técnica:

2. Alajuelense: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, Ronald Matarrita (Creicel Pérez, m.32 - Yeison Molina, m.81); Roan Wilson, Aaron Salazar, Juan Añor (Anthony Hernández, m.59); Jean Paul Ruiz, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros (Ángel Saldívar, m.59).

Entrenador: Óscar Ramírez.

1. Motagua: Luis Ortiz; Luis Vega, Óscar Padilla, Giancarlo Sacaza (Pablo Cacho, m.65), José Reyes (Darrel Oliva, m.71); Jefryn Macías, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez, m.65), Christopher Meléndez (Crisanto Santamaría, m.65); Jesús Bátiz (Rodrigo de Olivera, m.54), Clever Portillo y Jonathan Moya.

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Entrenador: Javier López.

Goles: 1-0, m.19: Añor. 2-0, m.43: Pérez. 2-1, m.74: Gamboa (propia puerta).

Árbitro: el estadounidense Guido González. Amonestó a Gómez y Macías, del Motagua, y expulsó al alajuelense Saldívar.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela. EFE