El ministro suizo de Exteriores llega a Pionyang para reabrir una oficina diplomática

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Seúl, 30 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, aterrizó este jueves en Pionyang, confirmó este viernes la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA, para reabrir la oficina diplomática del país europeo en Corea del Norte.

Cassis fue recibido por "funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular Democrática de Corea (RPDC, el nombre oficial de Corea del Norte), el embajador de la RPDC ante la Confederación Suiza y el jefe de la oficina diplomática suiza en la RPDC", detalló la agencia.

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"Un nuevo capítulo para la presencia de Suiza en Pionyang", escribió el propio ministro en un mensaje en la noche de este jueves en su cuenta de X, acompañado de imágenes en las que aparece cortando una cinta roja para inaugurar oficialmente la sede diplomática, que ya estaba operativa desde el pasado 19 de octubre.

El máximo representante de la diplomacia suiza dijo que la medida busca reforzar el diálogo con el hermético país asiático. En un mensaje anterior, Cassis destacó que el diálogo "continúa siendo esencial para la paz y la estabilidad en la región".

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La representación dependerá de la Embajada suiza en Pekín, que seguirá encargándose de las relaciones diplomáticas y consulares con Pionyang, según detalló el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza.

Las operaciones de la oficina fueron suspendidas en 2020 debido a las restricciones fronterizas impuestas por Corea del Norte durante la pandemia de la Covid-19, que impedían introducir suministros y relevar al personal extranjero.

Tras su visita a Corea del Norte, Cassis viajará a Seúl, donde permanecerá entre este viernes y el sábado para reunirse con funcionarios surcoreanos.

Suiza participa desde 1953 en la Comisión Supervisora de Naciones Neutrales, desplegada en la frontera intercoreana, y es uno de los pocos países occidentales que mantienen un diálogo político con Pionyang.

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