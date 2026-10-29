Viernes 30 de octubre de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 29 oct (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una votación para extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

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El Aaiún (Sáhara Occidental).- Los saharauis esperan divididos la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el futuro de la Minurso. Los promarroquíes confían en un proceso político de autonomía del Sáhara Occidental que impulse la reconciliación, mientras sectores independentistas se aferran al principio de autodeterminación.

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Atlanta (EE.UU.) - Comienza la reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores del G20 para impulsar prioridades compartidas centradas en la prosperidad económica, la seguridad energética y la innovación tecnológica.

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Roma.- Italia vive este viernes una jornada de huelgas y movilizaciones convocada por la Unione Sindicale di Base (USB) en ciudades de todo el país para protestar por el aumento del costo de la vida y las políticas del gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

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Montreal (Canadá).- Canadá y la Unión Europea (UE) concluyen este viernes una reunión de dos días con la que han dado un paso decisivo en su acercamiento político y comercial, en especial en aspectos como la cooperación económica, comercial, industrial o energética, una alianza forzada por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Pekín.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang, después de pedir a China que utilice su influencia sobre Rusia para buscar un final a la guerra de Ucrania y de pedir reequilibrar las relaciones comerciales con la segunda economía mundial.

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Madrid.- Las muertes por el trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (España), aumentaron este jueves a 69, tras notificarse otro fallecimiento. Mientras tanto, continúa la investigación de las causas de la colisión entre los dos trenes de alta velocidad, que llevaban en total a 544 pasajeros.

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Daytona Beach (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a Florida como parte de su gira de mítines para afianzar el apoyo en este bastión republicano con una numerosa población latina.

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Brasilia.- La democracia brasileña está más madura tras resistir a un intento de golpe de Estado en 2023 y resistirá cualquier nuevo ataque con el apoyo de una sociedad que está "movilizada y alerta", dice a EFE el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, uno de los más próximos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh) ofrece una rueda de prensa para explicar las decisiones de su quinto pleno, la reunión política anual más importante del año en el país, que concluyó la víspera y estuvo marcada por las purgas en la cúpula política y militar, el ascenso de un general al Politburó y el refuerzo de la disciplina interna.

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Austin (EEUU).- Hasan Piker, un creador de contenido político de 35 años con más de tres millones de seguidores en Twitch, una plataforma de transmisiones en directo, se ha convertido en un saco de boxeo tanto para republicanos como para demócratas moderados en la carrera por las elecciones de medio mandato en EE.UU. por sus provocadores comentarios "de izquierda" contra la extrema derecha.

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Ciudad de Panamá.- Concluye este viernes en Panamá el 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una semana de audiencias en las que se trataron aspectos como ataques a minorías o la libertad de expresión.

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Tegucigalpa.- La imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño marcan el endurecimiento de la política de seguridad de Honduras, una estrategia que divide opiniones por su eficacia frente al crimen y sus riesgos para los derechos humanos.

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La Paz.- El drama de las personas con enfermedades terminales ante la precariedad del sistema de salud en Bolivia dio lugar a un proyecto de ley que plantea mejorar los cuidados paliativos y despenalizar la eutanasia, aunque esta última propuesta ha sido rechazada por iglesias y grupos religiosos con el argumento de defender la vida.

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San Petersburgo (Rusia).- Rusia celebra el Día de Conmemoración de las Víctimas de la Represión Política.

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Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la tasa de inflación correspondiente a octubre.

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París.- Se publican los datos provisionales de la inflación en octubre.

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Bogotá.- Anuncio de la decisión sobre la tasa de interés de la Junta Directiva del Banco de la República, que en la última reunión se subieron hasta el 12,25 % a causa de la inflación.

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Buenos Aires.- Arteba 2026, la feria de arte más importante de Latinoamérica, inaugura su 35 edición en Buenos Aires.

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Tokio.- La actriz australiana Cate Blanchett asiste al estreno de cinco cortometrajes becados en su proyecto The Displacement Film Fund (Fondo de cine para desplazados), que apoya a realizadores que hayan tenido que dejar sus hogares, durante el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF).

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Tokio.- Entusiastas del icónico pingüino en la tarjeta de transporte japonesa Suica, imagen oficial desde su lanzamiento en 2001 y que será retirada el próximo marzo, se despiden en una exposición que repasa su historia, en un país donde las mascotas corporativas y regionales generan millones de yenes en ventas de productos asociados.

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Leeds (R. Unido).- Pase fotográfico del ensayo general de ‘Eduardo II’, adaptación contemporánea de danza queer de la tragedia histórica de Christopher Marlowe de 1592, del DeNada Dance Theatre.

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rci/EFETV

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