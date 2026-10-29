Amazon gana un 2,4% menos en el tercer trimestre, hasta 18.577 millones de euros

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El gigante del comercio electrónico Amazon logró un beneficio neto de 20.685 millones de dólares (18.577 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, lo que representa una caída del 2,4% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado.

La cifra de negocio de Amazon en el trimestre alcanzó los 201.944 millones de dólares (181.360 millones de euros), un 12% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 1,2% de las ventas de productos, hasta 75.296 millones de dólares (67.621 millones de euros), y del 19,4% de la comercialización de servicios, hasta 126.648 millones de dólares (113.739 millones de euros).

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Los ingresos de Amazon en Norteamérica alcanzaron en el tercer trimestre un total de 112.852 millones de dólares (101.349 millones de euros), un 6,2% más, mientras que a nivel internacional la compañía facturó 43.108 millones de dólares (38.714 millones de euros), un 5,4% más.

De su lado, AWS alcanzó una cifra de negocio entre julio y septiembre de 45.984 millones de dólares (41.297 millones de euros), un 39,3% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, Amazon obtuvo un beneficio neto de 113.587 millones de dólares (102.009 millones de euros), un 101% por encima del resultado contabilizado un año antes, mientras que los ingresos sumaron 584.069 millones de dólares (524.534 millones de euros), un 16% más.

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"Nuestra inversión en AWS en funcionalidad e infraestructura está dando frutos, con un crecimiento interanual de los ingresos superior al 39 % en el tercer trimestre y proyecciones de crecimiento de los ingresos superiores al 40% tanto en 2027 como en 2028", declaró Andy Jassy, presidente y consejero delegado de Amazon. "Nunca antes ha existido un negocio con ingresos de 1 billón de dólares, y podríamos tener dos en los próximos 5 a 10 años", añadió.

PREVISIONES.

De cara al último trimestre del año, la multinacional espera que sus ventas netas se sitúen entre 240.000 y 247.000 millones de dólares (215.537 y 221.823 millones de euros), lo que supone un crecimiento de entre el 12% y el 16% interanual, incluyendo un impacto desfavorable de aproximadamente 60 puntos básicos debido a las fluctuaciones del tipo de cambio.

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Asimismo, la compañía prevé que el beneficio operativo se sitúe entre 28.500 y 33.500 millones de dólares (25.595 y 30.085 millones de euros), frente a los 25.000 millones de dólares (22.453 millones de euros) del cuarto trimestre de 2025.

Por otro lado, Amazon estima que las inversiones de capital en efectivo para 2026 ascenderán a aproximadamente 220.000 millones de dólares (197.575 millones de euros).

Las acciones de Amazon, que cerraron la sesión del jueves con un retroceso del 4,25%, se anotaban una caída superior al 7% en la negociación 'after hours' tras la publicación de los resultados y previsiones de la multinacional.