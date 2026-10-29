Suiza reanuda su misión diplomática en Corea del Norte tras el cierre motivado por la pandemia de coronavirus

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El Gobierno de Suiza ha anunciado este jueves que reanuda su misión diplomática en Pyongyang, capital de Corea del Norte, aprovechando la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, quien ha participado en el acto de reapertura.

"Un nuevo capítulo para la presencia de Suiza en Pyongyang. Encantados de marcar la reapertura oficial de la oficina diplomática suiza", ha publicado Cassis en sus redes sociales, compartiendo imágenes del momento.

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El ministro de Exteriores del país helvético confía en que este gesto sirva para dar fortalecer el diálogo directo con Corea del Norte, que durante la pandemia de coronavirus decidió cerrar a cal y canto las fronteras, provocando el cierre de casi todas las misiones diplomáticas y ONG que operaban en el país.

Cassis se encuentra en Pyongyang hasta este viernes, como parte de una gira por la península de Corea que le llevará también hasta Seúl, la capital surcoreana. Está previsto que se reúna con su par norcoreana, Choe Song Hui, y representantes del Partido de los Trabajadores de Corea.

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La misión suiza en Pyongyang, cerrada en marzo de 2020 debido a la pandemia del coronavirus, depende de la Embajada que dispone en Pekín, la capital de China. La última visita de un representante del Gobierno suizo al país asiático data de 2003.