Paro de camioneros independientes bloquea el principal puerto de Chile

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Santiago de Chile, 29 oct (EFE).- Una agrupación de camioneros independientes de Chile inició la noche del miércoles un paro que mantiene bloqueado este jueves el ingreso a los depósitos del principal puerto del país, ubicado en San Antonio -Región de Valparaíso- en la zona central.

Los transportistas protestan por el alza de los combustibles y la falta de respuesta del Gobierno por medidas que mitiguen los costos, que se verán aumentados por la instalación de nuevos peajes en una ruta del sector.

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La gremial comenzó la paralización con más de 40 camioneros, que pertenecen a la agrupación de porteadores independientes de San Antonio (Agreporsai), a las 11:00 de la noche hora local (02:00 GMT), cuando inició el turno nocturno.

Aunque habían establecido que se extendería hasta las 7:00 de la mañana hora local (10:00 GMT) del jueves, informaron que el bloqueo se mantendrá de forma indefinida.

"Lo lamentamos por los (camioneros) que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida", anunció en la radio chilena Biobío Manuel Araya, líder de la Agreporsai.

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Los accesos para el ingreso y salida de contenedores permanecen obstaculizados por los vehículos porteadores, impidiendo el acceso de carga de empresas de logística y otros rubros.

"Hay 600 contenedores que mover de descargas desde puerto que no se va a hacer la descarga y un embarque de 200 contenedores. Hoy no se mueve ninguna carga. Hemos golpeado todas las puertas", detalló Araya.

Los pequeños empresarios de camiones dominan en un 90 % la movilización de carga que se realiza dentro del puerto, según datos de la gremial.

El precio de los combustibles en Chile registró la semana pasada su quinta alza consecutiva, llevando especialmente al diésel a un precio promedio que alcanza su máximo histórico.

La subida del diésel afecta directamente al sector del transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, que paga un valor promedio de 1,59 dólares (1.558 pesos chilenos) por litro.

En tanto, la Confederación Nacional Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que ha mantenido una línea de negociación con el Gobierno, expresó su solidaridad con los camioneros en paro.

"La Confederación de Dueños de Camiones apoya el movimiento de protesta iniciado esta mañana por transportistas de San Antonio. El gremio llama a la autoridad y generadores de carga a negociar de verdad tarifas depreciadas desde 2021", expresaron en un mensaje a través de redes sociales.

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Los camioneros de San Antonio han sido, hasta la fecha, la única agrupación que había realizado manifestaciones y caravanas desde que el Gobierno de José Antonio Kast decretó en marzo pasado el denominado 'bencinazo'.

En esa ocasión, las bencinas subieron un 32 % para la gasolina y el 62 % el diésel -el segundo mayor aumento de la historia del país-, luego de que el Gobierno modificó el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.

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"Nosotros queremos que la gente nos entienda, y que ojalá tener un buen término, porque esto ya no podemos sostenerlo nosotros como dueños de camiones", cerró Araya. EFE