Muere con 81 años Liu Yandong, ex vice primera ministra china y antigua dirigente del PCCh

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Pekín, 29 oct (EFE).- La ex vice primera ministra china Liu Yandong, una de las pocas mujeres que han alcanzado los máximos escalafones del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) en las últimas décadas, falleció este miércoles en Pekín a los 81 años a causa de una enfermedad, informó la agencia oficial Xinhua.

Liu murió a las 14:53 hora local (06:53 GMT), según un comunicado oficial difundido anoche por la agencia estatal.

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La dirigente formó parte del Politburó del PCCh durante dos mandatos consecutivos, correspondientes a los XVII y XVIII comités centrales de la formación, entre 2007 y 2017.

También ejerció como viceprimera ministra y consejera de Estado, además de ocupar la vicepresidencia del décimo Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano asesor del país.

En su comunicado, las autoridades chinas la describieron como una "combatiente comunista leal y probada" y una destacada dirigente en ámbitos como la educación, la ciencia, la tecnología y la sanidad.

Durante su etapa en el Ejecutivo, Liu asumió responsabilidades en educación, cultura, deportes, salud y desarrollo científico y tecnológico, además de participar en numerosos encuentros diplomáticos.

En 2012 se especuló con su posible incorporación al Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de poder del PCCh, aunque finalmente no fue designada.

Liu abandonó el Politburó en 2017, en una renovación que redujo de dos a una la presencia femenina en ese órgano, donde permaneció únicamente Sun Chunlan.

Tras la salida de Sun en el XX Congreso del PCCh, celebrado en 2022, el Politburó quedó sin representación femenina por primera vez en dos décadas. EFE

(foto)