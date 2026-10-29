Merz agradece a Lagarde su trabajo y pide un acuerdo sobre su sucesor antes de fin de año

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Berlín, 29 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, agradeció este jueves a la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, su trabajo en tiempos difíciles tras anunciar la francesa que dejará el cargo el próximo 7 de febrero, y pidió llegar antes de fin de año a un acuerdo sobre su sucesor.

"Christine Lagarde ha dirigido con solvencia el BCE en tiempos difíciles. La estabilidad del euro y la independencia del banco central han estado en buenas manos bajo su dirección", dijo Merz en un comunicado, en el que le agradeció su labor.

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Merz señaló que ahora comienza el proceso de nombramiento previsto en el Tratado de la Unión Europea (UE), "que concluiremos antes de que termine el año en el marco de las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro".

El ministro alemán de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, se expresó en términos similares sobre la labor de Lagarde al frente del organismo monetario de la eurozona.

"Bajo su liderazgo, el BCE ha mantenido la estabilidad del euro incluso en tiempos de crisis: cuando la pandemia de COVID-19 golpeó duramente a Europa, cuando Rusia invadió Ucrania y, más recientemente, ante las perturbaciones económicas provocadas por la guerra con Irán", señaló en un comentario.

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El socialdemócrata expresó su "gran respeto" por el trabajo de la francesa como presidenta del BCE desde noviembre de 2019.

También Klingbeil pidió rapidez en la decisión sobre el sucesor de Lagarde, y señaló que hará valer el peso de Alemania como país más grande de la eurozona.

"Debatiremos conjuntamente en la zona del euro quién ocupará la futura presidencia del BCE y tomaremos próximamente una decisión", señaló.

"Hay varios puestos clave en el BCE que deben cubrirse de nuevo. Alemania aportará su peso como el país más grande de la zona del euro para conformar una nueva dirección del Banco Central Europeo que cuente con un amplio respaldo y actúe con responsabilidad", afirmó.

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El próximo año también quedan vacantes dos puestos más en el comité ejecutivo del BCE porque la economista alemana Isabel Schnabel se va en enero al Fondo Monetario Internacional (FMI), también antes de que concluya su mandato a finales de diciembre de 2027, y porque el mandato del economista jefe, irlandés Philipe Lane, termina a finales de mayo. EFE