María Corina Machado visita estado devastado por doble terremoto y se reúne con afectados

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Caracas, 28 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

A través de X, su equipo de campaña difundió fotografías y videos del recorrido de la exdiputada.

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"Desde el primer día, la prioridad de María Corina Machado era clara: estar en Vargas (antiguo nombre de La Guaira), al lado de su gente", señaló el Comando con Venezuela.

Asimismo, su equipo indicó que Machado recorrió el estado y constató de primera mano "el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio".

"Ver de cerca las heridas de nuestra tierra duele, pero abrazar a cada familia, escuchar su dolor, sus historias y su determinación para salir adelante reafirma un solo compromiso: no dejarlos solos", añadió.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

Desde su regreso, la líder opositora se ha reunido con los integrantes de su partido Vente Venezuela (VV), con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

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Este jueves está prevista la primera rueda de prensa de Machado tras su regreso al país suramericano.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación. EFE