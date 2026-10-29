Los '25 líderes de la industria capilar' de la Lista Forbes para seguir muy de cerca

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Es innegable. El cuidado del cabello se ha convertido en un elemento fundamental a la hora de vernos bien, y cada vez dedicamos más tiempo y recursos a que el pelo esté sano, hidratado y brillante, con el color perfecto o el corte ideal, desterrando melenas sin vida, estropeadas o con raíces que se solían ver hace años.

Sin lugar a duda, este boom capilar ha impulsado un desarrollo de la industria de la peluquería profesional y una repercusión económica que posiciona a los peluqueros como empresarios de alto valor y un dinamizador en la economía española.

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De ahí que L'Oreal Productos Profesionales para España y Portugal -división del grupo líder del sector del cuidado del cabello profesional- haya impulsado de la mano de la revista de negocios Forbes una de sus codiciadas listas, en este caso para poner en valor la figura del estilista no solo como consultor de belleza de alta gama sino también como líder empresarial, y el espejo en el que los profesionales de la belleza deberían mirarse, la lista Forbes '25 líderes de la industria capilar'.

Un listado en el que destacan prestigiosos profesionales de Madrid, Barcelona, Valencia, Cantabria, Zaragoza, Murcia y Andalucía, reconocidos por su excelencia técnica en el salón y por su extraordinaria capacidad para gestionar negocios de éxito, liderar equipos e impulsar la innovación en la industria.

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"Con esta lista queremos reconocer el papel del peluquero como artista y empresario", señala Joana Fleury, directora general de L'Oréal Productos Profesionales para España y Portugal. "El valor de la profesión va más allá del producto, reside en la creatividad y el talento del estilista, en su visión empresarial y en su compromiso con la innovación. En L'Oréal Productos Profesionales trabajamos para ser más que un proveedor. Somos un socio que acompaña e impulsa a los profesionales, poniendo a su disposición las herramientas, el conocimiento y el apoyo para seguir creciendo y alcanzar sus objetivos".

El hecho que de Forbes elabore una lista con los profesionales más destacados refleja el peso de la peluquería profesional como un motor socieconómico de nuestro país. La capilar se ha consolidado como una de las categorías más dinámicas de la industria de la belleza, creciendo un 6,46 % en 2025 respecto a 2024 y manteniendo un comportamiento superior al promedio de mercado.

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Unos datos que demuestran que esta rentabilidad se basa en la creación de valor y en la figura del peluquero como consultor experto -en el que sus clientes confían cada vez más-, lo que ha impulsado un incremento del 40% en el ticket medio del salón desde 2017.

TE PRESENTAMOS A LOS 25 PROTAGONISTAS DE LA LISTA FORBES DE LA INDUSTRIA CAPILAR

Madrid

María Baras (Cheska Madrid): Directora artística del emblemático Salón Cheska se ha consolidado como una autoridad en el sector. Su salón es un referente por el que pasan celebridades como Nieves Álvarez, o Cindy Crawford.

Patricia Sánchez (De Diego Madrid): Ha consolidado un modelo que combina tradición e innovación, y una experiencia que sitúa al cliente en el centro de cada decisión.

David Pascual (Five Avenue Madrid): Con más de 25 años de trayectoria, destaca por liderar grandes equipos bajo la convicción de que el éxito nace de cuidar a las personas.

Héctor González (Luis & Tachi Madrid): CEO de una firma pionera con más de 50 años de trayectoria que lidera el mercado apostando por la innovación, la formación de los profesionales y la digitalización.

Noemí Sánchez (Madrigal Madrid): Con más de 25 años en la firma, ha revolucionado este grupo familiar -con 55 años de historia- gracias a una mirada estratégica marcada por la excelencia.

Eduardo Sánchez (Maison Eduardo Sánchez Madrid): Tras una exitosa carrera en Bélgica y Francia, y liderar el proyecto del grupo Dessange en Madrid, el estilista colombiano es hoy una autoridad indiscutible.

María Roberts (María Roberts Madrid-Ibiza): Fundadora de Studio25, firma que aúna salones de peluquería y marca propia de productos. Especialista de referencia en color y extensiones, es hoy la profesional de confianza de actrices, cantantes e influencers.

David Jiménez (Menta Madrid): Lidera un proyecto en expansión con 10 salones en Madrid y 70 personas a su cargo, demostrando una capacidad de liderazgo orientada al crecimiento del sector.

Iván Barreda (R'Difusión Madrid): La excelencia es su sello personal. Su carrera abarca colaboraciones destacadas en la L'Oréal Bridal Collection, los Goya y editoriales para las revistas más importantes.

Nadia Barrientos (The MadRoom Madrid): Lidera un equipo de más de 100 personas y 10 salones, siendo The MadRoom su buque insignia.

José Boix Fayos (Toni&Guy Madrid): Formado en Londres y galardonado con el British Hairdressing Award, acumula 10 Premios Fígaro, la máxima distinción de la peluquería española.

Frédéric Logodin (Provalliance Madrid): Directivo que ha transformado modelos de negocio icónicos como Llongueras y Jean Louis David, convirtiéndolos en referentes de innovación y transformación digital.

Barcelona

Alex Rodríguez (Alma Barcelona): Tras una década en L'Oréal, fundó Alma para elevar el cuidado del cabello a una experiencia integral de bienestar bajo el concepto de Hair Spa.

Cristina Cebado (Cebado Barcelona): Representante de la 4ª generación, se incorporó al negocio familiar en 1999. Aporta una visión multidisciplinar tras una carrera en medios de comunicación y en el área corporativa de entidades sociales como Médicos Sin Fronteras.

Natalia Soriano (Compte Barcelona): Suma a la firma familiar una valiosa visión directiva internacional, adquirida tras impulsar marcas globales como Levi's y Nike.

Josep Pons (Josep Pons Barcelona): Asesor de imagen, conferenciante y comunicador, se encuentra al frente de la firma más galardonada del sector, con reconocimientos del máximo nivel europeo.

Carol Pagés (Pagés Barcelona): Directiva estratégica y experta en liderazgo de equipos, combina su visión empresarial con una profunda sensibilidad hacia el arte y la moda.

Oriol Barbera: Lidera el Salón NU, referencia en la alta peluquería de Barcelona. Altamente valorado por su color de autor y su visión de la naturalidad y la artesanía, es el estilista de personalidades como Mario Casas.

Valencia

Pascual Segura (Valencia), con más de 30 años de experiencia, dirige una red de 10 salones con casi 100 profesionales. Referente del sector, ha colaborado con las revistas más importantes del país y ha participado en eventos como los Premios Goya.

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Cantabria

Lara Fernández (Mima Tu Cabello, Sarón), considerada una de las voces más influyentes de la industria ha impulsado una forma de entender el cuidado del cabello, uniendo innovación, excelencia y bienestar en su negocio.

Zaragoza

Eduardo José García Sáez (Voga Estilistas). Creador de la técnica de corte "Excellent Cut" para L'Oréal España, destaca por su trabajo hacia la profesionalización del sector y el impulso de la rentabilidad en los salones.

Murcia

Catalina González (Capini Beauty) lidera un proyecto que cuenta con tres salones en la región, volcado en conseguir la mejor versión de sus clientas con una apuesta por la formación continua para ofrecer la máxima excelencia.

Andalucía

Victor del Valle (Victor del Valle, Sevilla): Con 30 años de trayectoria, se ha consolidado como maestro de la transformación capilar, logrando que sus cambios de look se hagan virales en redes sociales.

Fernando Simón (Fernando Peluqueros, Málaga): Lidera un sólido proyecto fundado en 2003 que es referente en Andalucía, con una estructura empresarial vanguardista que integra tecnología e IA.

Cayetano (Koupas, Sevilla): Co-impulsor de un proyecto que comenzó hace más de 45 años y que hoy es una firma empresarial imprescindible en el sector a través de una red de ocho centros.