LaLiga Business School y GGTech Entertainment impulsan la profesionalización de la industria del deporte

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GGTech Entertainment y LaLiga Business School, el departamento educativo de LaLiga, han firmado un acuerdo de colaboración educativa con el objetivo de reforzar su compromiso con la profesionalización de la industria del deporte y fomentar el desarrollo de nuevas oportunidades profesionales en un sector en constante evolución.

A través del acuerdo, los empleados de GGTech Entertainment podrán beneficiarse de condiciones preferentes para acceder a los cursos y programas de máster de LaLiga Business School. Y el departamento educativo de LaLiga, que abrió sus puertas en octubre de 2018, "contribuirá al fortalecimiento de la estructura corporativa de GGTech Entertainment mediante el impulso del desarrollo del talento y la empleabilidad", según un comunicado.

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"En GGTech Entertainment estamos encantados de contribuir a que los alumnos de LaLiga Business School puedan adentrarse en el mundo del entretenimiento digital. A través de este acuerdo, buscamos impulsar iniciativas que les permitan desarrollar su carrera profesional tanto en la industria del deporte tradicional como en el sector de los esports", dijo Santos Montiel, CEO de GGTech Entertainment.

Por su parte, José Moya, director de LaLiga Business School, aseguró que este acuerdo permite al departamento "seguir acercando a los alumnos a la realidad profesional de la industria del deporte y el entretenimiento". "Al tiempo que genera nuevas oportunidades de aprendizaje, desarrollo del talento y empleabilidad", agregó.

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"Con esta alianza, ambas organizaciones refuerzan su apuesta por la formación continua y la conexión entre el entorno educativo y el empresarial, en un contexto en el que la convergencia entre deporte, tecnología y entretenimiento digital está generando nuevas necesidades de especialización y oportunidades laborales", rezó el comunicado.