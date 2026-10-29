La UE critica el cierre de un medio independiente en Egipto y pide proteger la libertad de prensa

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La Unión Europea ha criticado este jueves el cierre del portal independiente de noticias Mada Masr y la condena a su cofundadora y redactora jefe, Lina Atalá, y ha reivindicado la necesidad de proteger la libertad de prensa en el país, después de que varios periodistas de otra redacción fueran detenidos a finales de septiembre y continúen bajo custodia.

"La libertad de expresión es un derecho fundamental tanto para la Unión Europea como para Egipto", ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, en el que ha recordado a las autoridades egipcias sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales.

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En este contexto, la Unión ha subrayado que el Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto, así como su Asociación Estratégica e Integral, implican un "compromiso compartido" con los "valores universales de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Asimismo, ha recordado a Egipto que su Estrategia Nacional de Derechos Humanos pretende promover una cultura de "pluralismo y diversidad de opiniones y puntos de vista", y que además la propia legislación egipcia reconoce la libertad de opinión y expresión como un derecho fundamental.

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"Por todo ello, la preservación y la protección de los medios de comunicación independientes son esenciales", ha concluido el SEAE, insistiendo en la importancia de garantizar la libertad de prensa en el país norteafricano.

La diplomacia europea ha reaccionado así a la decisión, el pasado 27 de octubre, del Tribunal de Delitos Menores de Nuevo El Cairo de decretar el cierre y la incautación de los bienes de uno de los pocos medios de comunicación que quedan en el país conocido por su periodismo crítico desde que fuera creado en 2013, año del golpe de Estado de Abdelfatá al Sisi.

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El portal, que asegura haber intentado obtener una licencia en varias ocasiones, todas sin éxito, ha denunciado en sus redes sociales que el juez ha rechazado "todas las alegaciones procesales presentadas por la defensa, incluidas las solicitudes de presentar cualquier documentación o escuchar a cualquier testigo".

La sentencia supone un importante revés para el periodismo independiente en Egipto, donde la libertad de prensa sigue estando severamente restringida. Reporteros sin Fronteras (RSF), que calificó la sentencia de "indignante" y ha pedido su revocación inmediata, sitúa a Egipto en el puesto 169 de 180 países en su índice de libertad de prensa.

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